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El fútbol no despide a Viera: lo guarda

Jonathan Viera.

Jonathan Viera. / LA PROVINCIA / DLP

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Pedro García

Pedro García

Jonathan Viera anuncia que su tiempo con la camiseta de la UD Las Palmas ha terminado. Él lo da por cerrado. Yo no. Porque hay futbolistas que nunca se marchan del todo; el fútbol los guarda, porque su recuerdo sigue jugando. Porque hay futbolistas que dejan un club y otros que se quedan a vivir en él para siempre. A los líderes que nacen con un balón pegado a los pies, a los niños que aprenden a jugar en la calle antes que en una academia, nunca se les dice adiós. Se convierten en parte de la memoria de un escudo.

Desde hoy, la pelota está un poco más triste. Cada tarde en la que Jonathan no la acaricie con esa naturalidad que parecía desafiar la lógica, sentirá un vacío difícil de explicar. Porque jugadores como él ya casi no existen. Son de una calidad que el fútbol moderno apenas fabrica: la del talento sin molde, la del barrio, la de la imaginación que no entiende de manuales.

Pero toda leyenda encuentra una nueva misión. La tuya empieza ahora: enseñar a los que vienen detrás qué significa vestir la camiseta de la UD Las Palmas. Explicarles que este club se entiende desde la cantera, desde el fútbol de la calle, desde el orgullo de portar un brazalete que pesa tanto como la historia de una afición. Porque el dorsal puede cambiar de dueño, pero los símbolos no. Y tú, Jonathan, eres y serás uno de los grandes estandartes de la UD Las Palmas. De esos que el tiempo no jubila, de esos que permanecen cuando el partido ya ha terminado.

Porque habrá otros que ma quen más goles, otros que jueguen más partidos y otros que levanten más trofeos. Pero muy pocos conseguirán lo que tú conseguiste: que una afición sienta que un futbolista la representa dentro del campo. El niño que un día salió de La Feria con un balón bajo el brazo terminó convirtiéndose en el espejo en el que quisieron mirarse miles de niños canarios. Ese quizá sea tu mayor triunfo.

Y por eso, el club al que lo entregaste todo y la ciudad que te convirtió en uno de sus hijos predilectos tienen una deuda de gratitud contigo. La afición merece la oportunidad de ponerse en pie para rendir homenaje a uno de los suyos, a un futbolista irrepetible que hizo del talento una forma de entender la UD Las Palmas. No como un adiós, sino como un agradecimiento eterno. Porque los homenajes no engrandecen a quien los recibe; engrandecen a quienes saben reconocer a sus leyendas.

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¡Gracias, Jonathan Viera, como futbolista, como capitán, como amigo. Gracias!

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