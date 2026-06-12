Jesé Rodríguez, el '10' de las mil lágrimas: "Quiero renovar, el escudo de la UD Las Palmas es mi vida"

La voz del artillero de las mil lágrimas. El '10' de los once goles y el MVP en La Rosaleda quiere seguir. "Es el escudo de mi vida". Y no ha recibido la llamada del director deportivo de la UD Las Palmas Luis Helguera. El delantero grancanario Jesé Rodríguez Ruiz fue presentado el pasado 26 de julio y prometió pólvora y sacrificio extremo. Cobrando el sueldo mínimo en Segunda, a sus 33 años ha cumplido para coronarse como el gran protagonista de la fase de ascenso. Dueño indiscutible de la posición del nueve con Luis García Fernández, en su tercer ciclo en el club 'pío pío' hay 35 partidos, tres asistencias y el agradecimiento sincero a la 'marea amarilla'.

Las lágrimas de Jesé Rodríguez, el pasado miércoles, en La Rosaleda. / LOF

"Lo he dado todo por ese escudo y por mi gente, cumplí con la palabra dada en mi primera rueda de prensa. Llegué en julio y aseguré que igualaría mis once tantos y ahí están. Lo de Málaga fue durísimo. Cuando llegué a mi casa, sobre las 4.00 horas de la mañana, rompí a llorar en la cama ante mi hijo. Me preguntó, '¿qué pasa papi?', no supe que decirle. Fue como si me hubiesen arrancado un brazo. Aún sigo afectado, dolido y con el alma rota. Lo tuvimos muy cerca para pasar a la final, la afición de la UD se merecía el ascenso. No sabe cómo nos han animado por los campos de la Península y en el propio Estadio. Fue algo increíble y con un sacrificio impresionante, pues nos quedamos cerquita", valora el Bichito, que comienza sus vacaciones sin saber qué será de su futuro.

El lamento de Jesé en La Rosaleda. En segundo plano, el meta Horkas. / LOF

Acaba contrato el 30 de junio y no ha recibido la llamada del club para activar la renovación. "No, no me han llamado". Cero contactos y cero rencor. "No soy yo quién tiene que marcar la política de contrataciones de la UD, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Yo estoy orgulloso de mi trabajo y entrega. Escuché muchas críticas en verano y durante la temporada, valoraciones que cuestionaban mi rendimiento e incluso mi estado físico. Pues bien, once goles y el acabar vacío. Lo di todo por el escudo, que es mi vida. Acabé muerto", realza.

Jesé y Helguera, el pasado julio, en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Llamen a la grúa

Jesé Rodríguez aclara que su salida en el 61' ante el Málaga en La Rosaleda no estaba pactada. "Jony sí estaba con unas leves molestias, pero en mi caso yo no pedí nada. Me tenían que haber sacado del campo con una grúa". Aplaude la temporada y el ADN de ejemplaridad de Viera y no descarta que siga una temporada más.

Jesé Rodríguez. / Angel Medina G.

"Lo de Jony ha sido algo impresionante, todo lo que ayuda en los intangibles. En ese fútbol invisible: anima, motiva, ayuda a los más jóvenes. Tiene un don con los canteranos y eso debe aprovecharse en el nuevo ciclo de la UD en el 26-27. Pero eso no me compete, él tiene que decidir sobre su futuro. Pero ya vimos que está en forma y le queda mucho fútbol en la vuelta de las semifinales del playoff".

El disparo de Jesé Rodríguez, durante un entreno en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Ofertas y el amor a la tierra

Tentado por Getafe y el Rayo hace unos meses, Jesé tiene otras otras propuestas sobre la mesa del fútbol nacional y extranjero -regresó a la UD tras su paso por el Johor de Malasia y donde coincidió con Viera y Roque Mesa-. Pero su corazón es amarillo. La conexión con el Gran Canaria y el Roque Nublo en esta 25-26 de los onces goles, como en la 21-22 con Mel y Pimienta, le ha tocado la fibra sensible. Es una cuestión personal: llevar a la UD a Primera.

"Nadie sabe lo importante que es para mí subir a este equipo, y lo quiero hacer. Pero ahora no depende de mí". La firma del Bichito, el depredador salvaje de pólvora que batió a Herrero a los tres minutos para hacer soñar a la 'marea amarilla' con el Malagazo. Tan lejos, tan cerca.

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Tras coronarse como el Mejor Jugador de Segunda y considerar a la UD como el equipo de más pedigrí, Jesé descansa en paz. Pendiente del móvil y con una deuda pendiente con la grada. "Las Palmas es de Primera y tiene la mejor afición del mundo". Nunca once goles fueron tan rentables para el Ferrari de los 46,6 millones.