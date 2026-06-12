Los olvidados de Luis García en la UD Las Palmas

Un fondo de armario olvidado. Un reparto de minutos escaso para piezas que debían ser, a priori, importantes. Luis García terminó la temporada con la UD Las Palmas, cerrando una liga regular de notable alto y unos playoffs en los que a su equipo le faltó algo más para soñar de verdad. La construcción de un equipo desde el rigor y el aprovechamiento de las ocasiones le llevó a estar en puestos de ascenso directo y hasta llegó con opciones de depender de sí mismo para subir sin pasar por la promoción en el tramo final. Ese buen desempeño se logró con una alineación muy definida, pese a contar con un plantel con casi todas las posiciones dobladas, menos la de lateral zurdo, donde reconvirtió con éxito a Clemente.

El técnico asturiano, en su campaña de debut en la Isla, remarcó en muchas ocasiones que todos sus jugadores eran igual de vitales en sus esquemas, que debían estar preparados para saltar al terreno de juego en cualquier momento. Ese mantra lo llevó hasta el final, donde las lesiones le abrieron la puerta a los menos habituales para tratar de ganarse un hueco y la confianza del míster. No obstante, hay varios nombres a los que las oportunidades nunca les llegaron o, directamente, se fueron difuminando para terminar en el ostracismo.

El único lateral izquierdo de la plantilla

Uno de los casos señalados es el de Cristian Gutiérrez. El marbellí llegó a la UD procedente del Eibar mediante traspaso, en un movimiento con el que se pretendía encontrar una pieza que no tenía Luis García en nómina, como la de lateral izquierdo. El coste de la operación rondó los 800.000 euros y, aunque en el primer partido de liga, contra el Andorra, partió como titular, lo hizo como extremo, como en sus siguientes tres encuentros. La irrupción de Clemente y el equilibrio que le dio el maño al cuadro amarillo le dejaron en una situación más difícil para participar.

Aun así, las veces que ocupó el carril zurdo lo hizo dejando buenas sensaciones, demostrando que estaba preparado si el entrenador asturiano lo necesitaba, pero, a la hora de la verdad, no contó con él. Ni en el momento de peor pico de forma de Clemente del curso, que coincidió con los siete partidos sin ganar de Las Palmas entre enero y marzo, se vislumbró una rotación en busca de refrescar el equipo. Al final, Cristian acabó jugando 483 minutos ligueros, una cifra que le sitúa por debajo, incluso, de un Milos Lukovic que se marchó en enero.

El canterano cumplidor

En una situación parecida a la de Cristian se encuentra Juanma Herzog, que, como el futbolista andaluz, tampoco superó al serbio en minutos este año. El central tinerfeño comenzó el verano con la intención de ayudar a una pareja de centrales que había demostrado ser de auténtica élite en Segunda, como la formada por Sergio Barcia y Mika Mármol. El futbolista, que debutó en Primera con Pimienta, había ido creciendo y, después de consumarse el descenso, tenía que dar otro paso adelante, aunque las oportunidades escasearon, al menos en los primeros meses.

El canterano tardó seis jornadas en saltar al césped y, hasta febrero, apenas acumuló 179 minutos de los 536 que acabó jugando. Ni en los momentos de dudas con los zagueros titulares, también durante los siete duelos sin ganar que acumuló la UD, fue una opción, salvo la visita a Zubieta ante la Real B, por obligación, al cumplir Mármol el ciclo de amonestaciones y ser Barcia expulsado en el choque anterior. En ese sentido, salvo el día de la dura derrota ante el Andorra por 5-1, donde todos los futbolistas amarillos quedaron señalados, siempre rindió a buen nivel.

Sin opciones para Iñaki y un Iván Gil a menos

Otro canterano que tampoco tuvo excesivo protagonismo este año es Iñaki González. Primero, partió como el quinto mediocentro por detrás del panameño Edward Cedeño, que se acabó yendo en invierno al Albacete, donde se lesionó, y luego se encontró con una competencia enorme. Enzo Loiodice y Lorenzo Amatucci se adueñaron de un eje en el que, poco a poco, entró también Kirian. De ese modo, le fueron quedando muy pocos minutos hasta quedarse con solo 218. De hecho, acabó siendo superado en los últimos dos partidos por Iván Medina.

En el otro lado de la balanza está Iván Gil, quien empezó como jugador fundamental y cerró el curso sin participar en los últimos cinco partidos. Durante la pretemporada lo bordó, se ganó su sitio, le marcó dos goles a la Real B en el Gran Canaria y después desapareció. Su última titularidad data del 21 de noviembre de 2025, ante el Albacete, mientras que, durante toda la segunda vuelta, apenas jugó siete encuentros. En su caso, el catalán no respondió ante sus oportunidades, pero ha sido de los olvidados que más ha jugado, con 935 minutos.

El expediente Benedetti

Por último, queda un Nico Benedetti que aterrizó en enero en la Isla para sumar más potencial ofensivo a un equipo que pedía mejorar esa parcela. El colombiano apareció como respuesta a esa necesidad, pero se ha quedado por el camino: apenas ha jugado 68 minutos repartidos en cinco partidos. Durante la segunda vuelta se pasó 12 choques sin pisar el césped y su última vez de amarillo fue en Riazor, cuando Luis García le sacó para los minutos finales ante el Dépor. De ese modo, como casi ni se le ha visto, es difícil catalogar el tipo de futbolista que es.

Al final, Luis García apostó por los suyos y no le salió mal, aunque es evidente que la UD acabó la temporada con un tono físico algo renqueante y eso se debió a la carga de minutos que tuvieron los jugadores clave. Quizás, con algo más de descanso, en el tramo decisivo de la temporada los partidos no se habrían hecho, en ocasiones, un tanto largos. Sea como sea, hay piezas que podían haber participado más o tener más incidencia en el juego y otras que, por las razones que fueran, no encajaron con un técnico, el asturiano, al que los resultados le dieron la razón.