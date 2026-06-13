Raúl Lizoain entra en la regeneración de la portería de la UD Las Palmas

La portería de la UD busca nuevos inquilinos para el próximo curso y un viejo conocido, que cuenta con la experiencia de un ascenso a la Primera División de amarillo, se cuela en la lista de objetivos. El meta grancanario Raúl Lizoain es uno de los nombres que maneja la dirección deportiva amarilla para reforzar el arco insular el próximo curso por los cambios obligados que se van a llevar a cabo en dicha demarcación. La más que probable salida de Dinko Horkas en forma de venta, el final del contrato de Churripi y la ausencia absoluta de minutos de un inédito Adri Suárez dejan abierta la posibilidad de que el canterano regrese a casa después de ocho años lejos de la Isla.

Esta no es la primera vez que el futbolista de Escaleritas suena con fuerza para volver a enfundarse la camiseta del conjunto isleño; en veranos anteriores ya se le vinculó con la entidad, aunque ninguna resultó tan evidente como la que se vivió durante el mercado invernal. Ante una hipotética marcha de Churripi al Granada en enero, el club tanteó el fichaje del arquero canterano. Sin embargo, al final, la operación del onubense se cayó y la firma de Lizoain nunca llegó a producirse. Aun así, estuvo muy cerca de concretar lo que hubiera sido un movimiento rápido desde los despachos isleños para no ver comprometida, en el tramo final de la temporada, una de las posiciones más importantes. No obstante, ahora que Lizoain ya terminó su vinculación con el Albacete Balompié, conjunto en el que ha jugado en las dos últimas temporadas, su regreso se pone un poco más sencillo, tanto porque la UD piensa que es una figura que encaja en sus planes en la portería como porque el jugador vería con muy buenos ojos vivir la que sería su segunda etapa de amarillo.

Casi 200 duelos y una gesta ante Vinicius

A lo largo de este tiempo fuera de Las Palmas, Raúl ha vestido las casacas del Alcorcón, el Mirandés, el Andorra, el Cartagena y el ya mencionado cuadro manchego. A sus espaldas, cuenta con un total de 198 duelos disputados, siendo su etapa en Miranda de Ebro y esta última en el Carlos Belmonte las más prolíficas por la cantidad de minutos que pudo jugar. Además, con la escuadra burgalesa, en la temporada 2020-21, cerró el año con 14 porterías a cero. Más allá de sus registros en estos años, Lizoain saltó de nuevo a la fama tras convertirse en uno de los protagonistas más destacados de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey de esta misma campaña a manos del Albacete. En ese encuentro, rebautizado como el Belmontazo, el grancanario dio una exhibición bajo palos que fue fundamental para lograr el campanazo ante los blancos.

Raúl consiguió detener intentos de gol de Fede Valverde, Huijsen, Mastantuono, Gonzalo y Vinicius para consagrarse en una noche mágica. El otro grancanario de los manchegos, y que también suena para recalar en Las Palmas, Jefté Betancor, obró el milagro desde sus botas en la portería contraria, pero la actuación del guardameta también terminó siendo decisiva para el devenir de una eliminatoria que ya quedó grabada de por vida en la memoria de todos y cada uno de los aficionados del Alba. Sin contar esa gesta, el meta ha disputado este año 26 partidos, cuatro en el torneo del KO, en los que encajó siete goles, y 22 de liga, donde recibió 26; a esos números hay que añadir que echó el cierre a su arco hasta en ocho ocasiones. Por otro lado, también tuvo el gran honor de ejercer como capitán con los albaceteños en varias ocasiones, entre las que se encuentra el ya mencionado choque copero frente al Real Madrid.

Más acento canario

A sus 35 años, Lizoain es uno de los pretendidos por la UD para un año importante en el que el cuadro amarillo tiene que rearmarse. El no ascenso de esta temporada va a conllevar una serie de cambios y, entre ellos, está la pretensión de darle un aire de más canariedad a la plantilla, un punto en el que su perfil encaja a la perfección. Por su experiencia y su condición de hombre de la casa, puede suponer un refuerzo interesante con el que ir construyendo un equipo donde el acento canario sea recurrente para soñar con el ascenso.