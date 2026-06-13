La UD Las Palmas de Luis García, al desnudo: «El equipo ha jugado bien, pero le ha faltado algo de punch; un entrenador que hace 73 puntos debe continuar»

Consenso absoluto con Luis García y su continuidad en la UD Las Palmas está justificada con la premisa de mejorar. El contrato que vincula al preparador de Oviedo con el conjunto amarillo expira el próximo 30 de junio después de caer en los playoffs de ascenso ante el Málaga, ya que, si el equipo subía, la renovación de su contrato era automática. Sin embargo, el propio entrenador anunció que la entidad ya le había ofrecido ampliar su estancia en la Isla y el club así lo corroboró, una cuestión que debe quedar resuelta en los próximos días. En ese sentido, cuatro estrategas como Víctor Afonso, Chus Trujillo, Josu Uribe y Manolo Márquez analizan lo que ha sido la campaña del asturiano, coincidiendo todos ellos en que la rúbrica del contrato del ovetense es más que merecida.

«En líneas generales, sumar 73 puntos en una primera temporada, que en otros años te habría valido para ascender, es síntoma de haber hecho un buen año. Evidentemente, hay cosas que mejorar y entiendo que haya gente molesta por no llegar a la final de la promoción, pero esto no es frotar la lámpara y subir. Desde enero hasta aquí, la racha de siete partidos sin ganar nos marcó. En mi opinión, el equipo ha estado bien», reseñaba el extécnico del filial amarillo y exjugador del primer equipo Víctor Afonso. En esa línea va Chus Trujillo, ex del Ceuta, del Tamaraceite y de Las Palmas C, quien destacaba que es contrario a lo que «piensa la gente que ha pedido que se vaya. Un entrenador que hace 73 puntos y mete al equipo en el playoff merece seguir. Teniendo en cuenta que ha tenido el segundo presupuesto más alto y el objetivo era el ascenso directo, hay personas que lo pueden calificar como un fracaso, pero yo no lo veo así. En el fútbol, dos más dos nunca es cuatro».

Máxima igualdad

Por su parte, Josu Uribe, que dirigió a Las Palmas durante el curso 2002-03 en Segunda y se quedó a siete puntos del ascenso, resaltaba que, desde fuera, se tiene que valorar que el equipo haya logrado la «clasificación para los playoffs viniendo de Primera porque ha habido otros que también venían de la élite y han pasado penurias. Es una categoría tan igualada que jugar un playoff siempre es importante. Mire el Sporting, hizo un equipo para estar arriba y fíjese dónde se ha quedado. El Racing y el Dépor han sido los mejores equipos de esta temporada, y luego venía un grupo de conjuntos donde estaba la UD. Estaba todo muy igualado y no había mucha diferencia entre unos y otros. Creo que los proyectos, si se cree en ellos, deben continuar; si no se cree, no hay que alargarlos; si el club considera que Luis es el indicado, deben caminar de la mano para evolucionar, porque hay posiciones en el campo que mejorar, y buscar el ascenso el año que viene».

En ese mismo escenario se mueve Manolo Márquez, preparador con pasado en Las Palmas Atlético y en el primer equipo amarillo. Para el míster nacido en Barcelona, el hecho de no haber logrado el ascenso puede dejar la sensación de que se ha obtenido un «mal resultado. Sin embargo, luego miras a equipos como el Zaragoza u otros ex de Primera División recientes y ves que esto no es fácil. La UD siempre se mantuvo en el grupo de cabeza y creo que lo peor fue empezar tan bien; todo comenzó rodado, con el equipo no encajando goles y en la parte alta de la tabla. Luego vino una mala racha y ahí es donde la cosa cambió un poco. Es cierto que no se ascendió, pero es que aquí solo suben tres. En ese sentido, soy partidario de la continuidad; si la comunión del club y los jugadores con Luis García es buena, hay que seguir apostando por eso; si se apuesta por la continuidad también del grupo de jugadores, creo que hay más posibilidades de que se resuelva con éxito».

Buscar algo más de agresividad

No obstante, Márquez expone que la UD tiene cosas que cambiar para elevar su nivel de cara al próximo curso. Desde su punto de vista, los grancanarios han jugado bien todo el año, pero les ha faltado algo de «punch en algunos momentos. Había partidos en los que tenía una posesión muy alta y dominaba el balón sin generar muchas ocasiones. La temporada ha sido buena, lo único que le he notado al equipo, salvo en algún partido concreto, es que ha hecho pocas oportunidades de gol para la cantidad de posesión que manejaba».

Más allá va Chus Trujillo, quien considera que Las Palmas ha tenido un déficit durante «todo el año. Luis García consiguió que el equipo fuera bueno, bonito de ver y vibrante cuando corre. No obstante, creo que, cuando le ha tocado desarrollar ataques organizados o desestructurar a defensas bien plantadas con un bloque bajo, es cuando más se han visto las carencias. El juego se volvía lento, predecible, fácil de defender y poco emocionante para el espectador. La UD no se mostró nunca, para mi gusto, desde la humildad y con todo el respeto del mundo, todo lo agresivo que esta categoría exige. Otros equipos han sido equipos voraces en la recuperación. Las Palmas ha sido un equipo más largo y ha permitido espacios para los adversarios». De hecho, aclaraba que, desde su prisma, el fútbol está «cambiando» y hay que adaptarse a un nuevo «paradigma de juego. Estamos volviendo a ese fútbol de emparejamientos, duelos directos y transiciones rápidas. La UD prefiere el control, evita el ida y vuelta… El Racing acabó esta temporada como uno de los equipos más goleados por delante, incluso, del Zaragoza, que bajó. Ahora se prima meter un gol más que el rival. Eso no quiere decir que descuides la defensa, porque siempre hay contrapesos que dan equilibrio. Las Palmas o Luis no han sabido encontrar esos contrapesos y por eso predican un fútbol control».

La exigencia de la afición

A la hora de reseñar el sentir de la afición, que ha pitado en varios partidos al equipo a lo largo de esta campaña, Víctor Afonso argumentaba que entiende a los «seguidores amarillos y tienen razón porque son el motor de este club. Comprendo que estén molestos por la eliminatoria o por el juego. A pesar de ello, recuerdo otros años, como por ejemplo los de Pepe Mel, en los que no jugamos ni el playoff… Es verdad que eran otras plantillas y otros momentos, pero creo que el trabajo de Luis García es para estar satisfechos. Caímos contra el Málaga merecidamente. Hay que analizar los dos partidos y ellos merecieron pasar, decir otra cosa no sería lógico. Mi opinión se basa en meter todo sobre la mesa: venimos de un descenso, se fueron muchos jugadores, llegaron otros muchos… Hubo muchos cambios y el míster se adaptó bien a lo que tenía. El equipo hasta enero iba en buena línea; si hubiésemos ganado o empatado con el Racing en Santander, nos habríamos colocado como líderes de la categoría. Por otro lado, las lesiones de Enzo, Ale García y Barcia en estas últimas semanas han sido fundamentales».

Ante eso, Josu Uribe aseveraba que nota una «pequeña disyuntiva con la afición; hay mucha gente con la que el míster no ha conectado. Sé que la afición de la UD es exigente, ha visto buen fútbol y siempre quiere más, lo cual es bueno. Siempre digo que la afición de Las Palmas te lo da todo, pero cuando te tiene que apretar, te aprieta a muerte y pienso que eso resulta positivo. Hay que seguir, hacer otro buen proyecto e intentar ascender porque, como te estanques, te conviertes en un equipo de Segunda División, como le ha pasado al Sporting o al Zaragoza; eso sí que es un problemón, tanto en lo deportivo como en lo económico».

Sea como sea, la cuestión es clara: Luis García debe seguir al frente de la UD Las Palmas la próxima temporada con la idea clara de seguir creciendo como técnico al frente de un proyecto que, a buen seguro, va a querer volver a pelear por regresar a la élite.