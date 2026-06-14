Culebrón Bichito: la UD Las Palmas trabaja en la mejora salarial de Jesé

Reconocimiento para Jesé Rodríguez. La UD Las Palmas prepara una mejora salarial para Jesé Rodríguez y así ampliar el vínculo del delantero grancanario hasta junio de 2027. Tras rechazar la opción de compra sobre Barcia de 1,5 millones, el tema del Bichito entra en una nueva dimensión y tiene visos de final feliz. Percibiendo el mínimo como profesional en la categoría de plata -un sueldo sobre los 60.000 euros-, en las oficinas de Pío XII tienen la intención de seguir contando con el ex del Real Madrid y bicampeón de la Liga de Campeones. El atacante, once dianas y pichichi, ya aseveró a este medio que quiere seguir jugando en el equipo de su tierra en busca de su primer ascenso a la máxima categoría.

Las lágrimas de Jesé conforman el lienzo de la eliminación ante el Málaga. Silenció a sus críticos con once cañonazos y ahora puede tener su recompensa. Iker Bravo acabó con cero tantos y Lukovic, que dejó el club en enero, firmó cuatro. La espera del '10', que carece de propuesta firme, se une a la de Luis García.