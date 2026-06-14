Renacer tras el varapalo del playoff papal
Culebrón Bichito: la UD Las Palmas trabaja en la mejora salarial de Jesé
El club grancanario prepara una propuesta para ampliar el contrato del '10', que no ha recibido oferta alguna. Cumplió con creces ante la sequía de Bravo (0) y la marcha de Mata (0) y Lukovic (4) en enero
Reconocimiento para Jesé Rodríguez. La UD Las Palmas prepara una mejora salarial para Jesé Rodríguez y así ampliar el vínculo del delantero grancanario hasta junio de 2027. Tras rechazar la opción de compra sobre Barcia de 1,5 millones, el tema del Bichito entra en una nueva dimensión y tiene visos de final feliz. Percibiendo el mínimo como profesional en la categoría de plata -un sueldo sobre los 60.000 euros-, en las oficinas de Pío XII tienen la intención de seguir contando con el ex del Real Madrid y bicampeón de la Liga de Campeones. El atacante, once dianas y pichichi, ya aseveró a este medio que quiere seguir jugando en el equipo de su tierra en busca de su primer ascenso a la máxima categoría.
Las lágrimas de Jesé conforman el lienzo de la eliminación ante el Málaga. Silenció a sus críticos con once cañonazos y ahora puede tener su recompensa. Iker Bravo acabó con cero tantos y Lukovic, que dejó el club en enero, firmó cuatro. La espera del '10', que carece de propuesta firme, se une a la de Luis García.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- Las fuertes rachas de viento obligan a suspender este sábado el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote
- Dos apuñalados en una noche negra en Las Palmas de Gran Canaria: uno en una cafetería en Tamaraceite y otro en una discoteca en Guanarteme
- Dos encapuchados amenazan con una pistola a la empleada de una panadería en Las Palmas de Gran Canaria
- Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Las Palmas de Gran Canaria
- El arquitecto de la UD Las Palmas Helguera, en su 50 cumpleaños: 'Jesé se equivocó