El fútbol que Jesé Rodríguez aún representa en la UD Las Palmas

Jesé ha demostrado compromiso, lealtad y un profundo sentido de pertenencia hacia la UD Las Palmas. Su renovación no debería ser un debate abierto. Se la ha ganado sobre el césped, con goles —once—, trabajo y una implicación que va mucho más allá de las estadísticas. Porque, cuando el equipo más lo necesitó, dio un paso al frente y asumió responsabilidad. Sus enfados, lejos de interpretarse como una falta de respeto, reflejan su nivel de exigencia, su implicación y su deseo constante de competir al máximo.

Es cierto que han existido diferencias desde aquel día de verano en Barranco Seco con el director deportivo, Luis Helguera. Sin embargo, la continuidad de un futbolista como Jesé debe analizarse desde una perspectiva más amplia: su rendimiento, su liderazgo, su identificación con el club y el valor que aún puede aportar a un vestuario que afronta una nueva etapa. El propio entrenador llegó a mostrar dudas sobre su fichaje y su rendimiento, hasta que el jugador respondió como mejor sabe hacerlo: con goles.

No es una cuestión de nombres ni de trayectorias, sino de lo que cada jugador representa en el presente del equipo. En un contexto de cambios importantes y de inminentes salidas de peso, como las de Jonathan Viera y Sandro, la UD Las Palmas necesita referentes reconocibles. Futbolistas que signifiquen algo más que un contrato, capaces de ejercer de emblema dentro y fuera del vestuario. Y Jesé reúne esas condiciones. Porque aún le queda fútbol y, sobre todo, sentimiento por la UD Las Palmas.

Su conexión con la afición permanece intacta y su compromiso jamás ha estado en duda. Las lágrimas que derramó sobre el césped de La Rosaleda, nada más consumarse la eliminación, dijeron más que cualquier declaración. Fueron el reflejo de un futbolista que sufrió de verdad la pérdida del ascenso y una muestra inequívoca de su vínculo con el amarillo de la UD Las Palmas.

Quedará para siempre la incógnita de Málaga. Nadie sabrá qué habría sucedido si aquel cambio no se hubiera producido. El fútbol no concede segundas oportunidades a las hipótesis, pero sí deja preguntas que permanecen en el tiempo. Una de ellas es si retirar del campo, en el momento de mayor exigencia, a uno de los futbolistas con más talento, experiencia y capacidad para decidir una eliminatoria fue realmente la mejor decisión.

A sus 33 años, Jesé afronta, probablemente, el último gran contrato de su carrera. La UD Las Palmas debería valorar el esfuerzo que supondría retener a un futbolista que quiere seguir vistiendo esta camiseta antes que aceptar otra que nunca sentirá de la misma manera. Su aportación ya no se mide únicamente en goles o asistencias. Dentro del vestuario, sería un espejo para los que vienen por detrás, el encargado de transmitir qué significa defender este escudo. Un legado que también tiene valor y que, en ocasiones, pesa tanto como el talento sobre el césped.