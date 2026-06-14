La UD Las Palmas inicia la reconstrucción total pendiente del 'sí' de Luis García

Reseteo y giro hacia la cantera. Soldados del Anexo y la columna vertebral con los Kirian, Suárez, Enzo, Ale García, Enrique Clemente y Jesé como faro. Así se forja el renacer tras el varapalo del playoff papal. Los tiempos y los rostros de la regeneración de la UD Las Palmas se desvelan en unas horas.

A unos días de la comparecencia del presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso ante los medios para hacer balance del 'no ascenso' de la 25-26, hay seis frentes abiertos: el peso de la factoría, esperar por García, fe intacta en Helguera, fichajes para recuperar la ilusión, mejorar el sueldo al Bichito y el reto de repetir el playoff de la 25-26 -de 2013 a 2015 se encadenaron tres promociones-. Sobre el precio de los abonos, se mantendrá la política actual.

La generación Pezzolesi

Tras cinco días de luto por la eliminación ante el Málaga CF del playoff papal, el primer punto cardinal será retomar la apuesta por el vivero.

Igual que en la 2010-11, con la salida de los Viera, Vitolo, Vicente Gómez, Aythami Álvarez o Lizoain, la intención de la nueva UD es que luzca un marcado acento grancanario. El segundo mandamiento pasa por la continuidad de Luis García Fernández. Aún no hay fumata blanca. Los próximos horas serán claves para un 'sí quiero' que se daba por cantado antes de la eliminación ante la formación boquerona. A la espera de la respuesta, la UD tiene en la recámara tres técnicos en el cajón.

El tercer punto de la reconstrucción pasa por la figura del cerebro Luis Helguera Bujía. Con 29 fichajes en las dos últimas temporadas -en las cuatro ventenas de contratraciones-, no pudo evitar el descenso y el vuelo a Primera se quedó en las semifinales del playoff con los 73 puntos. Renovado hasta 2029, sigue siendo el responsable de la toma de decisiones para un proyecto que debe paliar la marcha de trece futbolistas.

El meta Churripi se despidió en esta jornada de domingo -Lizoain gana peso como recambio-, así como el extremo gaditano Pejiño, que también acaba contrato. En idéntica, situación figuran Jonathan Viera, que ya anunció que dejará de vestir de amarillo, así como Sandro Ramírez. Los cedidos Lorenzo Amatucci, Estanis Pedrola, Nico Benedetti y Taisei Miyashiro vuelven a sus equipos. Se desecha la compra de Sergio Barcia, a pesar de que existía un principio de acuero para abonar los 1,5 millones al Legia de Varsovia.

Enzo y Jesé

Desde las altas esferas, se reclama "paciencia y tranquilidad" tras pasar el luto de la eliminación. "Sentaremos las bases de un proyecto atractivo tras una temporada de notable. Firmaríamos repetir la clasificación y el final en la 26-27", realzan. En el paquete de jugadores que conforman la columna vertebral de la UD figuran Enzo Loiodice y Jesé Rodríguez.

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El pivote acaba contrato y sufrió una operación de tobillo que le dejó KO para la recta final. Deslizó en la previa de la ida de las semifinales ante el Málaga que estaría "en pretemporada". Sobre el pichichi de la UD, se estudia un sueldo a tenor de su rendimiento y darle una temporada más. En relación a los 25.000 abonados, la intención es mantener los precios actuales.