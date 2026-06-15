La apuesta de la UD Las Palmas por la cantera fue un postureo: 94 minutos y un estreno de playoff

Lupa sobre el modelo de cantera de la UD, que deriva en un modelo de cartera. Luis García Fernández utilizó a 29 jugadores en 44 partidos (3.960') y solo hizo debutar al interior Iván Medina en las semifinales del playoff ante el Málaga con siete minutos -divididos en la ida en el Gran Canaria con 3' y en la vuelta en La Rosaleda con 4'-. Completa la participación de 'platanitos', el lateral diestro Valentín Pezzolesi que ya se había estrenado con Diego Martínez en la temporada 24-25 contra el FC Barcelona con cinco minutos el 22 de febrero de 2025 en el Gran Canaria.

El teldense Iván Medina controla el balón contra el Málaga. / LA PROVINCIA / DLP

En este curso que concluye, Pezzolesi ha vivido en una montaña rusa. Gozó de participación en la primera jornada ante el Andorra (20') y fue expulsado (91'). Volvería a competir en Liga con el primer equipo seis meses después contra el Castellón y como el primer cambio para reforzar el carril derecho -por Viti Rozada- y frenar a Cypenga -que pasó a la otra banda por orden de Pablo Álvarez y para participar en la acción del 1-1 que llegó en el 94 de la contienda-. Lo insólito es que el canterano saltó al césped antes que otras figuras de mayor jerarquía como Viera, Iker Bravo o Herzog en Siete Palmas.

Valentín Pezzolesi golpea el esférico ante el Málaga en La Rosaleda. / LA PROVINCIA / DLP

Pasaría tres meses fuera de circulación y retomó el primer plano contra el Almería en el Stadium (1-2) en la recta final con 16 minutos. Fue el 'Almeriazo'. Valentín salta al césped por la lesión de Álex Suárez en el 74' y llega la reacción con un tinte de épica con los tantos de Clemente (79') y Pejiño (81').

Copa de Campeones

Por fin, el lateral tinerfeño encadena dos partidos y tiene seis minutos ante el Zaragoza en Siete Palmas (1-1). Se instala como relevo natural de Marvin Park ante la baja de Viti Rozada -esguince de rodilla y que se perdió el último mes de competición-. Ya en el playoff, no participa en la ida y tiene 18' de la vuelta en La Rosaleda ante un nuevo percance físico de Marvin.

Lo curioso de Pezzolesi, es que mientras opositaba al primer equipo jugó en el filial, participando en la salvación de la categoría con Juan Manuel Rodríguez y en el brillante papel del Juvenil en la Copa de Campeones -eliminaron al Celta en los penaltis y plantaron cara al Barça en la penúltima ronda-. Un lateral para todo, que queda coronado como el nuevo estandarte de la factoría con 87 minutos en cinco pulsos.

En paracaídas y a la promoción. Lo de Iván Medina fue un reclamo de urgencia. Inédito en toda la temporada, y el teldense salta a jugar el playoff con siete minutos. Queda junto a Valentín, como los dos platanitos con opciones de afrontar la pretemporada como nexo con el vivero. Un estreno sobre la bocina residual y las subidas y bajadas de Valentín. Así queda el retrato de la cantera en el curso de la 25-26, en la que se ficharon a cuatro jugadores en el mercado de invierno como Iker Bravo (21 años), Nico Benedetti (29 años), Taisei Miyashiro (26 años) y Estanis Pedrola (22 años).

Por su parte, el Málaga, con un modelo de fe ciega en la cantera con 14 jugadores de su factoría, disputa la final por el ascenso.

El discurso

En su presentación, Luis García Fernández dejó clara su apuesta firme por la factoría. Aseveró el pasado 9 de julio que el que derribase la puerta tendría su oportunidad. "Tenemos que confiar en la cantera. Pero no para ponerlos diez minutos y que luego desaparezcan. Si confiamos, tenemos que saber que va a haber momentos en el que cometamos errores por inexperiencia; es un peaje que habrá que pagar. Pero si confiamos tiene que ser de verdad, no a medias. Por eso digo que el canterano tiene que tirar la puerta abajo, pero no de forma tímida. Deben derribarla».

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Once meses después de la oratoria, un debut bajo la locura del playoff y 94 minutos de dos rostros con dorsal del Anexo. Y el alta de Iker Bravo (22 años) como elemento de debate.