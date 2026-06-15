Tribunales
El exjugador de la UD Las Palmas Rafa Mir, condenado a 8,5 años por agresión sexual y lesiones
El fallo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, sobre el que cabe recurso, implicaría el ingreso en prisión del delantero del Elche y que jugó en la Isla en la 18-19. Queda acreditado que no hubo consentimiento
Ocho años y medio de prisión. Esa es la pena que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto al futbolista Rafa Mir, exjugador de la UD Las Palmas y que pertenece al Sevilla FC -jugó en este curso cedido en el Elche-, tras considerarlo culpable de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. La resolución judicial implicará el ingreso obligado en prisión del delantero una vez que el fallo adquiera firmeza, dado que contra la resolución todavía se puede interponer un recurso.
Los magistrados del tribunal ya han procedido a la valoración de las pruebas y concluyen de forma determinante que no existió consentimiento alguno por parte de la víctima en ninguna de las dos acciones denunciadas. Según recoge el dictamen, el acusado le introdujo los dedos a la joven en dos momentos diferenciados: inicialmente en la piscina de su chalet, ubicado en la urbanización Torre en Conill de Bétera, y de manera posterior en el interior del cuarto de baño de la vivienda.
Pablo Jara, también condenado
Por otra parte, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de València, también ha al futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y al pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones
La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo
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