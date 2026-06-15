Radiografía a los despachos
Los otros Iker ‘Bravos’ en la UD Las Palmas: Mata, Sory Kaba, Loren Morón, Pietro, Emenike, Ezekiel...
Desde el acierto del fichaje de Sergio Araujo (2014, 25 tantos), van 33 arietes fichados y ocho no vieron ni puerta. Solo Jesé, Prince y Rubén Castro alcanzaron los dos dígitos
La eterna problemática de atar a un depredador de área para la UD. Con el fin de la cesión de Iker Bravo -vuelve al Udinese de la Serie A-, el club amarillo acelera el ajuste salarial de Jesé Rodríguez. Es la fotografía de un frente ofensivo raquítico tras las salidas de Jaime Mata y Marc Cardona (diciembre), así como la de Lukovic (enero).
Hay que encender el ordenador y activar, otra vez, la maquinaria del gol. Van 33 depredadores del área tras la contratación del killer argentino Sergio Ezequiel Araujo (25 goles en la 14-15) en julio de 2014. Únicamente Rubén Castro (15), Jesé Rodríguez (11) y Prince Boateng(10) se suman al Chino en el éxito de las dos cifras.
Hay ocho asesinos del área que no vieron puerta, son los otros Iker Bravo. En las últimas once temporadas, cinco de ellas en Primera, la media es de atar a 2,9 pistoleros por curso. En este curso que termina -ver gráfico en el margen inferior de la publicación-, los citados Iker Bravo (0) y Lukovic (4) hacen las maletas. Completa la relación el pichichi Jesé (11), al que aún no se ha renovado.
El ariete serbio, por su parte, dejó la UD en enero con cuatro dianas bajo un manto de misterio. Su viaje en ferry de Algeciras a Ceuta, junto a Cedeño, puso la nota de infortunio -se quedaron fuera de la expedición por un contratiempo con el pasaporte en la frontera marroquí de Tetuán-.
La salida de Milos -se fue cedido por el Racing de Estrasburgo al Preston North End para jugar un partido y no ver puerta- dejó a la UD sin la variante del pistolero de centímetros. Sin contar con Elías Romero, todo se centró en Jesé (11) e Iker Bravo (0). La fe en el ariete del Udinese por parte de Luis García Fernández terminó por desquiciar al Gran Canaria, que pitó los cambios del ovetense en la disputa del pasado playoff.
En la pasada 24-25, Fábio Silva firmó diez, McBurnie se quedó en tres y Mata no vio puerta. El luso, que pertenecía a los Wolves, luego fue traspasado al Borussia Dortumund por 27 millones. La UD no vio un céntimo tras promocionar al atacante de 23 años y descendió. Cabe detenerse en Mata, una temporada y media y cero goles
‘Kabazo’ en Almería
Una vez conquistado el ascenso, llegó Sory Kaba (agosto de 2023). La UD abonó 1,8 millones por el ariete guineano que hizo un gol al Almería en el Stadium. Tras ascender a préstamo en el Elche de Eder Sarabia, perdonó su último año de contrato tras irse a Bélgica por la puerta falsa. Por su parte, el canterano Cristian Herrera hizo otro ante el Getafe en el Gran Canaria.
En el vuelo a Primera (2023), Loren Morón aterrizó en la Isla a préstamo por el Betis bajo una gran expectación. Se quedó en una diana. Peñaranda anotó dos y Sadiku cambió la historia con Pimienta al marcar en Pucela para iniciar la remontada -cierre liguero con once jornadas sin besar la lona: dos empates y nueve victorias-. Cabe añadir en la categoría de pufos al italiano Pietro, que no anotó para José Mel Pérez en Liga.
Aridai, Drolé y Cristian se quedaron a cero -ciclo Rocco Maiorino-. Con el reto de volar a Primera, con Toni Otero de director deportivo, Pekhart hizo uno. Rubén Castro arrancó su segundo ciclo con quince y Rafa Mir, siete.
En plena apocalipsis Emenike -descenso con el mayor presupuesto de la historia-, con Toni Cruz y Helguera en la dirección deportiva, llegaron Calleri, Rémy, Ezekiel y Emenike. Helguera afronta su segundo ciclo tras ejercer de secretario técnico de agosto de 2016 a abril de 2108. De marzo de 2020, ejerce de director deportivo.
Delanteros 25-26 / Helguera
Iker Bravo 0 goles
(*) Lukovic 4
(*) Se fue en enero
Jesé 11
Delanteros 24-25 / Helguera
Fábio Silva 10 goles
McBurnie 3
Jaime Mata 0
Delanteros 23-24 / Helguera
Sory Kaba 1
Cristian Herrera 1
Delanteros 22-23 / Helguera
Marc Cardona 7
Sandro 7
Loren 1
Andone 2
Delanteros 21-22 / Helguera
Peñaranda 2
Sadiku 4
Delanteros 20-21/Helguera
Jesé Rodríguez 2
Pietro Iemmello 0
Rober González 8
Rafa Mujica 1
Delanteros 19-20 / Otero-R. Maiorino
Juanjo Narváez 7
Aridai Cabrera 0
Cristian López 0
Drolé 0
Delanteros 18-19 / T. Otero
Rafa Mir 7
Rubén Castro 15
Thomas Pekhart 1
Delanteros 17-18 / Cruz-Helguera
Emenike 0
Calleri 9
Rémy 5
Ezekiel 0
Delanteros 16-17 / Cruz-Helguera
Prince Boateng 10
Jesé 3
Marko Livaja 5
Delanteros 15-16 / T. Cruz
Willian José 9
D. 14-15 /N. Rodríguez
Sergio Araujo 25
Alfredo Ortuño 4
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