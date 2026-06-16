Campaña de abonos por el renacer de la UD Las Palmas: carnés de 100 a 265 euros y Día del Club contra el Tenerife

Fidelizar desde la cordura. El desafío de abrazar a los 25.000 abonados como motor del renacer tras el varapalo del playoff papal. La UD ultima los detalles de la presentación de la nueva campaña de abonos y la primera medida es la de mantener la política de precios populares de la pasada 25-26. Con carnés para adultos desde 100 euros (Naciente y parte de Curva), hay en Sur por 170 y 190. En el sector de Tribuna, hace un año, se publicitaron asientos desde 265 para toda la temporada en Segunda.

Los fieles en Fondos de Segura, el pasado 7 de julio, antes de la disputa del pulso contra el Málaga. / PÉREZ CURBELO

Cabe recordar que con la presencia del CD Tenerife, hay derbi y la intención de la entidad de Pío XII es la de reinstaurar la nomenclatura de Día del Club -paga el abonado-. En esta edición liguera que concluye, no hubo pulso liguero ajeno a la cobertura del carné. Solo se desembolsó el coste de un euro por la recogida del ticket para la ida del playoff de semifinales ante el Málaga en taquilla, así como 2,75 de forma on line por un sistema piloto de LaLiga que generó un calvario para el socio. En ese pulso ante la formación boquerona de Funes, se logró la mejor entrada con 27.128 espectadores (de los 32.000 que conforman el lleno, que técnicamente es de 31.400 por motivos de seguridad).

El 6 de julio arranca la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y el 30 de junio se hace público el calendario de la categoría de plata y Primera. El morbo está servido con ese cruce contra el CD Tenerife, tras tres años sin clásico canario. De hecho, el último cruce entre los dos máximos representativos del fútbol canario se remonta al 18 de marzo de 2023 y acabó de forma trágica para los amarillos en el Heliodoro (4-1). Además, en busca de más alicientes, hay que luchar contra un Eurogirona y el RCD Mallorca. Tampoco cabe olvidar al Real Oviedo de Julián Calero, en una categoría que ya conoce a 18 de los 21 rivales. En esa lista figuran Córdoba, Granada, Cádiz, CD Tenerife, Castellón, Eldense, Burgos, Valladolid, Eibar, Real Sociedad B,Sporting, Oviedo, Ceuta, Albacete Balompié, Andorra, Leganés, Girona y Mallorca.

Almería y Málaga disputan la final del playoff y todo se decide el sábado en el Stadium tras el 0-0 en La Rosaleda. En caso de empate, las dos formaciones andaluzas van a la prórroga. Si persiste la igualada, el cuadro de Rubi tendría su pasaporte al ático de Pedri, Cucurella, Vinícius y Kylian Mbappé. Zamora y Ponferradina pueden ascender el sábado ante Sabadell y Celta Fortuna, respectivamente, con lo que ya quedaría configurado el mapa de los 21 rivales de la formación grancanaria, que espera por el sí del técnico Luis García.

Caso Bichito y Enzo

Ayer, fue la primera jornada de la reconstrucción de la UD tras el no ascenso. Se sigue negociando la renovación de Jesé Rodríguez, al que se la mejorará la nómina. Por otro lado, el pivote parisino Enzo Loiodice amplía su vínculo con la formación amarilla. En relación a la figura de Dinko Horkas, cuenta con ofertas irrechazables para la formación amarilla y es una venta garantizada. Si Moleiro fue objeto de deseo hace justo un año por el Villarreal, que abonó 16 millones, ahora le toca al arquero croata.

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La comparecencia del presidente Miguel Ángel Ramírez se retrasa al lunes y el primer movimiento táctico es la continuidad de Luis García Fernández. Un técnico que logró la histórica cifra de 73 puntos y ahora afronta el más difícil todavía. Debe liderar un portaaviones sin el respaldo económico de los 11 millones del techo salarial, así como los 46,6 kilos de presupuesto de la 25-26. Baja el techo de gasto y desciende el informe contable. Se forja la UD de la adrenalina y la ilusión en un manicomio donde figura el CD Tenerife.