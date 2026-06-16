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Llega el día 'D' de la renovación de Luis García con la UD Las Palmas: videollamada por la fumata blanca

El club amarillo encara la recta final por la ampliación contractual del estratega ovetense como primer movimiento de la nueva era

Luis García Fernández.

Luis García Fernández. / LA PROVINCIA / DLP

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La videollamada del 'sí quiero'. La UD Las Palmas y Luis García Fernández encaran la recta final del cortejo por la renovación del contrato del padre espiritual del nuevo proyecto tras quedarse a las puertas de la final del playoff por el ascenso a la máxima categoría.

A pesar de los últimos recelos y del interés del Elche -que será dirigido por Martín Anselmi-, todo apunta a un final de plena concordia por las dos partes.

Luis García Fernández, en imagen de archivo, en la última comparecencia en la previa contra el Málaga.

Luis García Fernández, en imagen de archivo, en la última comparecencia en la previa contra el Málaga. / EFE

El técnico ovetense conquistó 73 puntos en la edición liguera y se lió con los cambios en el cruce de semifinales contra el Málaga. La afición amarilla hizo pública su malestar tras el 0-1 ante el cuadro boquerón, un cabreo que no debe empañar un curso notable con el quinto puesto de botín.

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Entre hoy y mañana, se espera que García se manifieste en la videollamada de la paz. Desde la entidad grancanaria, aclaran que cuentan con otros tres candidatos en la recámara por si hay un final de la relación. El ovetense llegó hace casi un año sin apenas experiencia en Segunda a la Isla -salvo su paso por el Espanyol antes del despido- y se ha convertido en una de las grandes sensaciones junto a José Alberto López (Racing), Hidalgo (Dépor), Rubi (Almería) o Funes (Málaga CF).

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