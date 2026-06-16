La nueva cara del gol en la UD Las Palmas y el aroma a cantera: obsesión por Jefté y premio a Elías Romero

Los nuevos príncipes de pólvora. Generación baifo. No diga gol, diga Jefté Betancor. El delantero grancanario, que pertenece al Olympiakos FC de la Superliga de Grecia y que firmó 18 dianas en el Albacete Balompié, quiere vestir de amarillo. A sus 32 años -cumple 33 el próximo 6 de julio-, conforma una vieja pretensión de la dirección deportiva, que comanda Luis Helguera Bujía.

Jefté festeja su tanto en el Gran Canaria con el Albacete. / LA PROVINCIA / DLP

Es un amor recíproco. El Jefté quiere a la UD y la formación amarilla suspira por el pistolero que aniquiló a Vinícius Junior. Habrá que llegar a un acuerdo con el club heleno y abonar una compensación para consumar un fichaje a fuego lento. El pasado enero ya se intentó sin éxito la repatriación de este canterano trotamundos que cuenta con propuestas de Segunda y de Turquía. Al interés desbocado por el ejecutor de la ‘J’, cabe sumar el 'fichaje' de Elías Romero (Almería, 22 años) para el primer equipo.

Elías Romero. / LA PROVINCIA / DLP

Este producto del vivero, que guarda un especial parecido futbolístico con Asdrúbal Padrón -67 duelos de amarillo y doce goles de 2013 a 2017-, recibe el premio a sus diez años de dedicación en la cadena amarilla. Se incorporó al Cadete y firmó diez tantos en Segunda RFEF a las órdenes de Raúl Martín y Juan Manuel Rodríguez en esta edición liguera 25-26 para sellar la permanencia. Jugó un rol clave en el ascenso y ahora se activa la renovación automática para contar con licencia profesional en la categoría de plata. Será una más en la legión de los Álex Suárez, Kirian Rodríguez, Juanma Herzog, Enrique Clemente, Fuster o Enzo Loiodice en un guiño hacia la 'canarización' del plantel.

El ascenso de Romero al plantel de Luis García Fernández, que debe responder en las próximas horas a la propuesta de renovación, confirma el giro hacia la cantera del proyecto. De la cartera -de fichar a los Iker Bravo, Benedetti, Pedrola, Miyashiro o Cedeño- a la factoría de platanitos. Además, Valentín Pezzolesi e Iván Medina también harán la pretemporada y se apuesta por su continuidad en la esfera profesional.El lateral tinerfeño contabiliza ocho duelos con el primer equipo mientras que el interior de La Garita participó en los dos del playoff (con un total de siete minutos).

Jesé Rodríguez. / Quique Curbelo

Sin acuerdo con el Bichito

El ariete almeríense fue citado en dos duelos por Luis García y no llegó a debutar. Con Martínez en Primera (24-25), estuvo en el duelo contra el Villarreal en el banquillo del Estadio de Gran Canaria. En otro orden de cosas, se le brindará una oportunidad extra a Sandro Ramírez. El delantero de 30 años, que finaliza su vínculo el 30 de junio, acelera su puesta a punto con los profesionales médicos para estar listo el próximo 6 de julio en el inicio de la pretemporada. Elogiado de forma sistemática por Luis García Fernández en sala de prensa -«su coraje es ejemplar»-, ahora tiene una nueva oportunidad. Cabe recordar que el ariete de La Feria llegó en la 22-23 de la SD Huesca y fue clave en la conquista del ascenso (siete dianas). Le marcó al Barça en el histórico 1-2.

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