Una oportunidad para Sandro en el nuevo ataque de la UD Las Palmas

Esperar por Sandro Ramírez. El delantero de 30 años de la UD Las Palmas, que finaliza su vínculo el 30 de junio, acelera su puesta a punto con los profesionales médicos amarillos para estar listo el próximo 6 de julio en el inicio de la petemporada con un año extra de futbolista pío pío. Operado casi un año de su rodilla en Barcelona y que luego tuvo que soportar un calvario por las molestias, el ex del Barça solo pudo participar en tres duelos en la 25-26 a las órdenes de Luis García Fernández para sumar 17 minutos y un tanto.

Sandro Ramírez, en su vuelta al trabajo con el grupo, en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

El 21 de febrero, ante el Castellón en el Gran Canaria, Sandro escenificó su regreso a los terrenos de juego siete meses después de su intervención quirúrgica en la Ciudad Condal. A la siguiente fecha liguera, en el Reino de León y contra la Cultural, llegó la liberación. El lienzo de la felicidad con un tanto que significaba el 0-3 en la primera victoria foránea de la segunda vuelta.

Sandro Ramírez abraza a Jesé tras anotar en el Reino de León. / LA PROVINCIA / DLP

Ya contra el Ceuta en Siete Palmas, encadenó tres duelos como revulsivo (para llegar a los 17') y ahí se detuvo el reloj (8 de marzo). En el resto de las 13 jornadas del campeonato, así como las dos pulsos de la promoción, ni rastro de 'Sandrator', que sí viajó a Málaga con el resto de la expedición de cara a la vuelta del playoff de ascenso del pasado 10 de junio. Elogiado de forma sistemática por Luis García Fernández en sala de prensa -"su coraje es ejemplar"-, ahora tiene una nueva oportunidad.

Cabe recordar que el ariete de La Feria llegó en la 22-23 de la SD Huesca y fue clave en la conquista del ascenso con siete dianas con Pimienta. Ya en Primera, hizo un tanto en Getafe. En la 24-25, con Carrión y Martínez, explotó en el ático del balón con nueve goles -en especial el anotado al Barça en Montjuïc en el histórico 1-2-.

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Convencer al Bichito

Mientras que Sandro trata de llegar en condiciones al inicio de la pretemporada de la 26-27, se negocia la mejora salarial de Jesé Rodríguez para certificar la ampliación del Bichito -que hizo once tantos como pichichi en la 25-26 con Luis García-. Es el nuevo orden ofensivo de la UD, que suspira por Jefté Betancort. El ariete sureño pertenece a Olympiakos FC y le resta un año de contrato.