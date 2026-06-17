De una liga de 73 puntos en la UD Las Palmas a la impopularidad de la grada

Un giro a nivel de popularidad. La etapa de Luis García al frente de la UD Las Palmas ha sido exitosa en cuanto a las metas mínimas que debe marcarse un proyecto que ha bajado de categoría. El asturiano construyó una identidad a través del rigor defensivo y, a pesar de no ascender de forma directa, sí cumplió con el objetivo de llegar a los playoffs. Con el ovetense como técnico, los amarillos firmaron 73 puntos, la segunda mejor marca de la historia isleña en la categoría, cerraron el curso como el segundo equipo menos goleado de todo el campeonato —empatado con la SD Eibar— y revitalizaron a varias piezas de la plantilla que fueron determinantes desde el principio. Sin embargo, la eliminatoria ante el Málaga acabó con el sueño de volver a la máxima categoría del fútbol nacional y puso sobre la mesa cierto descontento por parte de una grada que se mostró crítica en muchos momentos de un año que, a nivel global, termina con una nota positiva.

La hinchada ha dejado patente su disconformidad con el técnico natural de Oviedo durante algunos momentos de este pasado curso. Lo más relevante han sido los pitos que se han escuchado en el Estadio de Gran Canaria. La grada ha reprobado los cambios de García, sobre todo en los momentos de mayor lucimiento de un Jesé Rodríguez que se dejó el alma por el equipo. El Bichito se desfondó para ayudar a nivel defensivo, tanto en un bloque más bajo como a la hora de presionar arriba; sumó tantos —once, en total—, generó ocasiones y también se prodigó como ariete boya, descargando con éxito para que sus compañeros dieran continuidad a las jugadas. Aun así, eso no fue suficiente para mantenerle sobre el terreno de juego en partidos concretos, lo que avivó el enfado de los seguidores que acudieron al recinto de Siete Palmas.

El juego, a debate

Esta cuestión tomó bastante más relevancia cuando el hombre que entraba por el ‘10’ era un Iker Bravo que no marcó ni asistió en todas las oportunidades de las que dispuso. El catalán no ha cuajado una buena campaña en la Isla y los fieles no dudaron en ser vehementes a la hora de mostrar su fastidio cada vez que recibía la opción de jugar. Más allá de eso, los silbidos no solo se quedaron en los cambios, sino que fueron a más por el juego de los amarillos. Fueron muchos los choques en los que la gente pidió algo más. Desde la primera vuelta, hubo instantes en los que la grada solicitó que los suyos fueran a por más. Ante la Real Sociedad B, el Córdoba, el Burgos, el Real Zaragoza o el propio Málaga en la promoción, no fue solo una vez. Esta circunstancia se hizo más evidente según se acercó el final de la liga regular, porque los insulares se estaban jugando subir de categoría y hubo días en los que las cosas no salieron.

En ese sentido, cuando en la penúltima jornada aterrizó en el Gran Canaria un Zaragoza ya descendido, la UD no pudo dar más de sí para noquear por completo a un rival que enseñó más los dientes y trató de ser valiente para llevarse la victoria. Eso despertó el disgusto de un estadio que exigía a los suyos un extra en un momento tan importante de la temporada. Era un enfrentamiento clave, ya fuera para tratar de apurar las opciones de ascenso directo o para ocupar una mejor posición en la promoción. Era el esfuerzo final para buscar un acomodo mejor. Los aficionados no querían que su equipo especulase. Preferían algo más de vértigo, y así se lo hicieron saber a los jugadores. Cuando las ocasiones no llegaban y el fútbol se volvía demasiado predecible, la atmósfera del Gran Canaria daba inicio a un runrún que se repitió en el tiempo. Es más, hubo duelos en los que, cuando Las Palmas se disponía a atacar mediante un contragolpe, las sensaciones de los aficionados no terminaban de ser las propias de un momento de emoción.

Una salida antes de tiempo

Además, los seguidores isleños también hicieron visible ese punto crítico marchándose antes de que acabaran los partidos. En el último duelo de esta temporada, contra el Málaga, muchos fieles abandonaron sus butacas antes de tiempo pese a que su equipo solo perdía por un tanto y todavía existía la posibilidad de empatar. No hubo demasiadas dudas y buena parte de los 27.128 espectadores que acudieron esa tarde de domingo a alentar a sus ídolos desfilaron descontentos por los vomitorios y las escaleras. Más allá de esa cuestión, en plena pelea por subir, no se llenó el estadio ni se estuvo cerca de hacerlo. Esa circunstancia no se logró en ningún momento y solo se superó la cifra de 25.000 espectadores en una ocasión: cuando el Deportivo de Yeremay visitó la Isla en enero. En el resto de encuentros, la asistencia se quedó en torno a los 18.000 espectadores, lejos de la cifra de abonados con la que se dio por cerrada la campaña a finales del verano: 23.500.

A lo largo de estos últimos días, la Marea Amarilla también ha dado su punto de vista en redes sociales acerca de la continuidad de Luis García. Muchos han mostrado que no están del todo de acuerdo con su renovación. Mientras tanto, el técnico continúa con su indecisión y no termina de aceptar la oferta de los amarillos. Pese a ese punto algo discordante con la grada, el club ha mantenido su apuesta por el asturiano y cree que es la persona adecuada para llevar el barco a buen puerto, que no es otro que el de la Primera División. Aun así, es evidente que la popularidad de García ha bajado pese a que su temporada ha sido buena a nivel de resultados.