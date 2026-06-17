Luis García entra en la lista de candidatos para entrenar al Mallorca mientras la UD Las Palmas le espera

En el compás de espera de la UD Las Palmas por el sí de Luis García se ha metido un nuevo protagonista: el RCD Mallorca. El conjunto bermellón, que descendió a Segunda División en la última jornada de la pasada temporada, ha contactado con el preparador asturiano para conocer su situación y es uno de los perfiles que más gusta para convertirse en el nuevo entrenador balear. Todo ello, pese a que el técnico de Oviedo cuenta con una oferta de renovación por parte de la entidad amarilla, con la que cerró la liga regular de notable alto y unos playoffs por el ascenso donde no dio con la tecla para tumbar al Málaga en las semifinales.

Lo cierto es que el conjunto mallorquín se encuentra peinando el mercado en busca de un sustituto para Martín Demichelis, el entrenador mallorquinista en el momento en el que consumaron su pérdida de categoría. Todo apunta a que el argentino va a poner rumbo al RB Leipzig alemán mediante el pago de su cláusula, por lo que no será el encargado de tomar las riendas del nuevo proyecto. Ahí es donde entra el nombre de Luis García según adelanta Última Hora y ha podido confirmar este medio, un perfil que convence como posible sustituto para construir un equipo con el que regresar a la élite del fútbol español. De hecho, el ovetense jugó en el Mallorca en Primera División durante el curso 2004-05.

Una decisión dilatada

La UD Las Palmas ya se encuentra trabajando en la plantilla de la próxima temporada sin conocer, todavía, la respuesta de Luis García acerca de esa ampliación que le propusieron hace meses. El preparador no ha respondido a la propuesta y, mientras tanto, el club maneja una serie de alternativas por si no se termina de cerrar la continuidad del ex del Espanyol. El entendimiento de las dos partes ha sido siempre bueno para llegar a buen puerto, pero ahora se ha colado un invitado nuevo a la fiesta.