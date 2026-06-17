Hoja de ruta para la portería
La UD Las Palmas quiere renovar al meta Churripi
El club amarillo traslada una oferta de ampliación por un año al arquero onubense y pone precio a Horkas, que ronda los diez millones
El meta José Antonio Caro Díaz ‘Churripi’ (Huelva, 32 años) tiene una propuesta de renovación por parte de la UD hasta junio de 2027. Un año más para combatir el 'mal de la portería vacía'. Con una aportación residual (dos partidos de Liga con 140 minutos y uno de Copa) en la 25-26, ahora se la abre una vía de esperanza ante la venta inmediata de Horkas -por el que se piden diez millones y despertó interés en la segunda inglesa-.
El portero croata se hizo el dueño absoluto de la portería grancanaria y solo causó baja por sanción federativa. Con Horkas en la puerta de salida, ahora la UD piensa en Churripi como alternativa. Además, se contempla otra adquisición. El grancanario Raúl Lizoain, que abandona el Albacete, ya sonó el pasado enero y es una figura apetecible. Adri Suárez completa la nómina de arqueros del primer equipo.
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