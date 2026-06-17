La UD Las Palmas repite 'stage' en Marbella y jugará cuatro 'bolos'

Meter mano a la pretemporada de la UD con la novena visita a Marbella y atentos a una videollamada. Entre Marbella y el ‘sí quiero’ de Luis García Fernández. Una semana después de la cruenta eliminación ante el Málaga CF en La Rosaleda -en un pulso marcado por la polémica de los cambios-, el proyecto del renacer toma cuerpo. Desde las oficinas del club grancanario se confía ciegamente en la continuidad del ovetense, que logró la quinta plaza y 73 puntos en las 42 jornadas de la 25-26.

Otra cosa fue la promoción, donde la derrota (0-1) ante el cuadro boquerón en el Gran Canaria generó un manto de desconfianza hacia el máximo responsable técnico de la marea amarilla -pitada y abandono de gran parte de los 27.128 fieles-.

Con los precios populares de la pasada temporada para la renovación de los carnés, la UD parte con el reto de mantener a los 25.000 socios como muestra de poderío y fidelidad al proyecto.

La entidad que preside Miguel Ángel Ramírez, que ocupa la 20ª plaza en la clasificación histórica de Primera (36 cursos), afronta su temporada 34 en Segunda como uno de los aspirantes al playoff. Un tapado peligroso para la gloria que tendrá que luchar contra Girona, RCD Mallorca, Oviedo, CD Tenerife, CD Castellón y el que se quede apeado de la gran final por una plaza en el cielo, Almería o Málaga.

Cuartel general en la Isla

En relación a la pretemporada, la UD tiene pensado comenzar el trabajo el próximo lunes 6 de julio con los reconocimientos médicos y el trabajo físico en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Habrá desplazamiento al Marbella Football Center para la disputa de cuatro amistosos.

Ya se negocia además, la disputa de un derbi contra el CD Tenerife como aconteció el pasado verano de 2025 con la final del Trofeo Teide en Los Cuartos de La Orotava -que fue noticia por el show de las vallas voladoras entre los radicales de la UD y el Tete-.

El citado clásico tuvo una reedición en Barranco Seco, que sirvió de presentación de Jesé ante los 300 aficionados. El resto de la planificación está pendiente de la resolución del culebrón Luis García Fernández. El técnico desveló el pasado marzo que contaba con una oferta de ampliación aunque no se lograse el objetivo del ascenso. En las últimas comparecencias ante los medios en el playoff, rechazó pronunciarse de forma categórica. «No voy a hablar de mí», realzó el estratega, que está representado por un ilustre como el exjugador del Barça y Espanyol, De la Peña.

Recobita y el ‘bambino’

Van nueve veranos consecutivos con paso por el centro de alto rendimiento de Marbella, que sirve de cuartel general para selecciones como Catar, Arabia Saudí, China o Japón. También desfilan clubes de la dimensión del Borussia Dortmund o el Como de Cesc Fábregas, que se midió a la UD de Luis Carrión en el verano de 2025.

En el pasado stage, el atacante uruguayo Recobita se incorporó al grupo en Marbella y se puso a las órdenes de Luis García. Por su parte, el fichaje de Lorenzo Amatucci llegó de la Fiorentina también en ese plazos de diez días de trabajo en el campo marbellí. El club italiano también se encontraba en el Marbella Football Center.

El inicio del campeonato liguero es el próximo fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto. El calendario se publicita el martes 30 de junio y el club grancanario verá condicionado su aforo por las obras del Gran Canaria. Cabe la opción de solicitar jugar los primeros encuentros de visitante ante LaLiga y la RFEF.

El recinto de Siete Palmas será sede de la próxima Copa del Mundo 2030 y sufrirá en los próximos meses una remodelación histórica. Se eleva el número de butacas a 44.462 y pasará a convertirse en uno de los recintos más modernos del continente con cubierta. El presupuesto es de 174 millones.

Cinco días de luto y 48 horas para la primera batería de medidas para recuperar la ilusión. Cantera, precios populares, el tradicional paso por Marbella y un test de nivel contra el CD Tenerife como opción de fuego real. Tres años después, hay clásico del fútbol canario. La formación tinerfeña descendió a Primera RFEF en el cierre de la 24-25 y subió un año después con el técnico Álvaro Cervera.

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Sin Viera, que finaliza contrato y no estaba dispuesto a seguir bajo la actual política deportiva, la continuidad de Jesé también está en duda. El ‘21’ no pudo lograr su tercer ascenso a la máxima categoría que le hubiese convertido en historia viva. En Ibiza de vacaciones, busca nuevo destino profesional.