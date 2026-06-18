Abonos UD Las Palmas 2026/2027: posibles precios, fechas, renovaciones y últimas novedades

Año nuevo y vida nueva para la UD Las Palmas y el CD Tenerife. Los dos principales equipos del fútbol canario volverán a verse las caras en LaLiga Hypermotion con el regreso del derbi canario a Segunda División. Mientras los amarillos afrontan la temporada con el objetivo de regresar a Primera, los blanquiazules buscarán consolidar su proyecto tras dominar con autoridad la Primera RFEF.

Aunque la UD Las Palmas todavía no ha hecho oficial su campaña de abonados para la temporada 2026/2027, la intención del club pasa por mantener una política de precios similar a la del pasado curso para conservar el respaldo de los cerca de 25.000 abonados que acompañaron al equipo durante la última temporada.

¿Cuánto costaron los abonos de la UD Las Palmas en la temporada 2025/2026?

En la campaña 2025/2026, los precios para renovaciones de adultos oscilaron entre los 100 euros en Naciente y algunas zonas de Curva, hasta los 860 euros en la zona VIP. En la grada Sur, los abonados pagaron entre 170 y 220 euros, mientras que en Tribuna los precios fueron desde 265 hasta 360 euros, dependiendo de la ubicación elegida.

Tabla de precios de los carnés de renovación para los abonos de la 25-26. / LA PROVINCIA / DLP

Para las nuevas altas, los importes fueron superiores. Los precios arrancaron en 135 euros en las zonas más económicas y llegaron hasta los 980 euros en las localidades VIP. Además, el club mantuvo descuentos específicos para categorías como menores, jóvenes, mayores de 65 años y personas con diversidad funcional, así como bonificaciones para familias numerosas.

Los precios de las nuevas altas de los abonos para la campaña 25-26. / LA PROVINCIA / DLP

¿Cuándo sale la campaña de abonos de la UD Las Palmas 2026/2027?

Por el momento, la UD Las Palmas no ha anunciado oficialmente las fechas de lanzamiento de la campaña de abonados para la temporada 2026/2027. No obstante, la entidad amarilla suele presentar esta iniciativa durante las semanas previas al inicio de la pretemporada.

Como referencia, en la campaña 2025/2026 el periodo de renovación online estuvo abierto entre el 12 de junio y el 7 de julio. Posteriormente, el plazo para el cambio de asiento, que se realizó exclusivamente de forma online, se desarrolló del 9 al 14 de julio. Las nuevas altas comenzaron el 15 de julio y la campaña de abonados se prolongó hasta el 30 de agosto.

Todo apunta a que el calendario para la temporada 2026/2027 podría seguir una hoja de ruta similar, aunque el club aún no ha confirmado ninguna fecha de manera oficial.

Regresa el derbi canario tres años después

El último derbi canario se disputó el 18 de marzo de 2023, cuando el CD Tenerife se impuso por 4-1 a la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López. Paradójicamente, aquella misma temporada terminó con el ascenso del conjunto amarillo a Primera División, lo que impidió que ambos equipos volvieran a verse las caras en competición liguera al curso siguiente.

Derbi canario: amistoso entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife / ED / LP

La ausencia del clásico canario se prolongó durante tres temporadas. Mientras la UD Las Palmas logró mantenerse dos años en la máxima categoría, el CD Tenerife atravesó una etapa mucho más complicada que culminó con su descenso a Primera RFEF tras una campaña para el olvido.

Ahora, el destino vuelve a cruzar los caminos de los dos grandes representantes del fútbol canario. Con el regreso de ambos a LaLiga Hypermotion, el derbi recupera su lugar en el calendario y promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada 2026/2027. Gran Canaria y Tenerife volverán a vivir una de las rivalidades más intensas y seguidas del fútbol español.