Mateo Acimovic entra en el radar de la UD Las Palmas: «Es un jugador con potencial; tiene una gran zurda»

Savia joven para la zona de tres cuartos de la UD Las Palmas. Los amarillos rastrean de nuevo sus opciones en el mercado balcánico. Después de que el fichaje de Dinko Horkas saliese muy provechoso para el conjunto grancanario, un aspecto que puede redondearse este mismo verano con la más que probable venta del guardameta croata, la entidad insular vuelve a poner sus ojos en el fútbol de los Balcanes. Según informan los medios de Eslovenia, el conjunto isleño ya ha cerrado la incorporación del atacante esloveno de solo 18 años Mateo Acimovic, que aterrizaría en la Isla procedente del Olimpija Ljubljana mediante un traspaso que rondaría los 300.000 euros.

A lo largo de esta campaña ya se le había vinculado a los insulares. Es más, en el entorno del vestuario de su club ya se hablaba de que iba a salir de la entidad este verano, tal como cuenta el extremo español Álex Blanco, quien coincidió con el balcánico durante los dos últimos años en tierras eslavas: «Es un chico que estaba en dinámica con el primer equipo y ya habíamos escuchado que se iba a marchar traspasado, pero no sabíamos que podía ser a la UD», argumentaba a este periódico.

Conexión española e hijo de una leyenda

Acimovic solo ha podido jugar ocho encuentros con el primer equipo de la capital de Eslovenia esta temporada; a pesar de estar de forma constante con los mayores, también participó con el filial sub-19, anotando un tanto en los cinco duelos en los que saltó al césped en la competición de canteras. Antes de este curso, ya había hecho sus pinitos en el mundo profesional, debutando en un partido de Liga de la mano de un técnico español como Víctor Sánchez del Amo en 2024. Su primer gol tardó algo más en llegar, concretamente ocho meses. En aquel encuentro de los cuartos de final de la Copa fue salir y besar el santo: compitió durante 45 minutos y marcó un tanto ante el Beltinci en un triunfo por 5-2.

Curiosamente, dicho estreno goleador tiene un paralelismo con su padre, Milenko Acimovic, que también anotó su primer gol con la elástica del Olimpija ante el mismo adversario. El que fuera toda una leyenda de la selección eslovena, que además ejerce ahora como seleccionador de Eslovenia, llegó a participar en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde se midió a la España de Juan Carlos Valerón, y tuvo una carrera en la que pudo vestir la camiseta del Tottenham de la Premier y del Lille francés, entre otras. Asimismo, Mateo Acimovic es sobrino de otro mito balcánico como Dejan Stankovic, que compartió vestuario en el Inter de Milán con Álvaro Recoba, padre del actual delantero de la UD, Jere Recoba.

Una gran zurda

A la hora de definir a Acimovic, Álex Blanco reseñaba que se trata de un futbolista con «potencial, que tiene una muy buena zurda y cuenta con un buen golpeo. Le gusta arrancar desde la derecha y meterse hacia dentro». En ese sentido, aclaraba que el juvenil ha estado actuando como «extremo la mayoría de veces que ha jugado con nosotros, aunque yo creo, personalmente y desde la máxima humildad, que está un poco más cómodo jugando de interior».

Si finalmente se acaba llevando a cabo esta operación, los isleños se van a hacer con los servicios de un jugador que tiene un margen de crecimiento bastante interesante. El extremo ha sido internacional con todas las categorías de base de Eslovenia y su nombre ya viene sonando desde hace tiempo para comenzar a despuntar en su país natal. Sea como sea, la UD tendría en su mano a un talento joven al que moldear, algo que ya ha hecho en otras ocasiones en el pasado.