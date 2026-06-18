Así está la situación contractual de la UD Las Palmas: 15 jugadores siguen, tres vuelven de cesión y dos suben al primer equipo

Reconstruir para volver a soñar. Rearmarse con el objetivo de volver a estar en la pelea por volver a Primera División. La UD Las Palmas aún se mantiene a la espera de que Luis García acepte o no la oferta de renovación presentada por la entidad, pero trabaja en la confección del plantel para la próxima temporada con el objetivo de intentar estar de nuevo en la parte alta de la clasificación. En ese sentido, todo parte de una base de 20 futbolistas, entre jugadores con contrato, cedidos que vuelven y ascensos de canteranos al primer equipo.

En esta última faceta se encuentran Elías Romero e Iván Medina. Mientras el delantero almeriense, que llegó a la Isla siendo cadete y que firmó diez tantos esta pasada temporada con el filial de Segunda RFEF, va a ser renovado y formará parte del plantel profesional, el centrocampista grancanario continuará donde lo dejó este curso. El de La Garita jugó los dos partidos del playoff de ascenso ante el Málaga y el propio míster amarillo dejó claro durante sus últimas conferencias de prensa que había que acostumbrarse a verle más con los mayores.

Una quincena que sigue

Por otro lado, son 15 los nombres que tienen vinculación en vigor con la UD: dos porteros, seis defensas, tres medios y cuatro atacantes. La situación más compleja es la de la portería, donde Dinko Horkas parece que abandonará la Isla a través de un traspaso después de su excelente campaña —el club cifra su salida en torno a los 10 millones de euros— y Adri Suárez se ha quedado inédito. Eso sí, la entidad ya le ha propuesto a Churripi, el meta suplente del croata este año, una oferta de renovación hasta junio de 2027.

En cuanto a la línea defensiva, continúan en nómina Enrique Clemente, ampliado hasta 2029, Juanma Herzog, Álex Suárez, Cristian Gutiérrez, Viti, Marvin y Pezzolesi. Con la salida de Mika Mármol, que acabó contrato y pondrá rumbo a un club que compita en la máxima categoría, y ante la negativa del club a ejercer la opción de compra de Barcia, queda hueco para firmar dos centrales, así como un lateral izquierdo. Eso sí, todo va a depender de si Clemente continúa ocupando esa posición en la que se ha destapado este curso, ya que su posición natural es la de central.

Kirian Rodríguez lidera la medular

En la medular, Las Palmas cuenta con menos efectivos. Solo tienen vínculo con los amarillos Iván Gil, que fue perdiendo protagonismo a lo largo de la temporada, un Iñaki González que lo ha hecho bien las veces que saltó al césped y el capitán del cuadro grancanario: Kirian Rodríguez. El de Candelaria tiene contrato en vigor hasta 2028, por lo que va a seguir ejerciendo como bastión del centro del campo amarillo. Ahí se unirá Iván Medina, así como dos jugadores que han estado cedidos con más y menos suerte lejos de tierras grancanarias.

Abou Bassinga y Edward Cedeño regresarán a la Isla después de haber completado sus respectivos préstamos. En ese sentido, el canterano viene de disputar 27 partidos con el Ceuta en Segunda, sumando 893 minutos y anotando dos goles. Este tiempo ha sido bastante provechoso para el nacido en Costa de Marfil. En el otro lado de la balanza está un Cedeño que, en su primera semana con el Albacete, club al que se marchó cedido en enero, sufrió una rotura completa del bíceps femoral que le llevó a operarse y le ha impedido debutar como manchego. Además, este problema le ha obligado a perderse el Mundial con Panamá y habrá que ver en qué punto de la pretemporada se engancha.

Fuster, el hombre clave del ataque

En cuanto a las posiciones ofensivas, solo hay tres futbolistas que siguen ligados a la UD: Ale García, Recoba y Manu Fuster. El de Manises ha firmado un temporadón, participando en 19 goles —siete tantos y 12 asistencias— y jugando más de 3.000 minutos en 45 encuentros. A pesar de que acabó llegando algo justo al tramo final, su valía y aportación están fuera de toda duda; tiene contrato hasta 2028 y la reconstrucción isleña debe contar con él para asegurarse una pieza crucial, aunque habrá que intentar aportarle algo más de ayuda para mantener su frescura.

Otro que se destapó este año fue Ale García. Comenzó como un cohete y pronto se transformó en el líder ofensivo grancanario. Sin embargo, los problemas con las lesiones mermaron un poco su rendimiento y, de hecho, tuvo que pasar por el quirófano después de ser sustituido el 10 de mayo ante el Andorra por una rotura fibrilar de la musculatura isquiotibial derecha. El de Sardina se puso en manos del doctor Lasse Lempainen, el que está considerado uno de los mayores especialistas del mundo en lesiones musculares y tendinosas, y se le espera para septiembre.

Recoba y un percance en el peor momento

El otro delantero que tiene contrato con Las Palmas es Jere Recoba. El uruguayo aterrizó en la Isla como uno de los fichajes más importantes del verano. Le costó un poco entrar y adaptarse, aunque, cuando parecía que podía empezar a ver la luz y encajar dentro del esquema de Luis García, cayó lesionado. En un duelo ante el Granada en Los Cármenes, el 10 de octubre de 2025, el ariete sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Desde entonces, no ha vuelto a jugar y se espera que esté listo para el primer día de pretemporada. También regresa de su cesión Adam Arvelo, quien solo ha jugado 27 minutos en cuatro partidos en su paso por el Unionistas de Salamanca.

Con esa tesitura, la UD se encamina a un verano movido, con muchos deberes por hacer, como la renovación de Jesé o la regeneración de la portería. Todo ello, con 20 nombres ya inscritos para el viaje que será la temporada 2026-27.