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LaLiga denuncia cánticos graves contra Jesé en La Rosaleda durante el playoff Málaga–Las Palmas

El organismo recoge insultos y cánticos ofensivos desde la grada durante el partido de semifinales del playoff de ascenso a Primera División

Jesé Rodríguez, en el partido de la UD ante el Málaga.

Jesé Rodríguez, en el partido de la UD ante el Málaga. / LOF

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Aarón Cabrera Artiles

LaLiga ha incluido en su último informe disciplinario varios cánticos ofensivos registrados durante el partido entre el Málaga CF y la UD Las Palmas en La Rosaleda. Entre ellos, se recogen insultos graves dirigidos al 9 de la UD Las Palmas, Jesé Rodríguez, en la segunda parte del encuentro.

LaLiga recoge cánticos ofensivos en La Rosaleda

El documento remitido a la Real Federación Española de Fútbol detalla que en el minuto 59, coincidiendo con una acción en la que Jesé Rodríguez sufrió un choque con el portero Alfonso Herrero, parte del Fondo Sur entonó cánticos como “Jesé es un hijo de puta” y “Jesé muérete”. El delantero de la UD Las Palmas fue amonestado en esa jugada y sustituido pocos minutos después.

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Jesé Rodríguez festeja el tanto del 0-1, junto a Pedrola.

Jesé Rodríguez festeja el tanto del 0-1, junto a Pedrola. / LA PROVINCIA / DLP

El informe también refleja otros episodios de cánticos ofensivos desde la grada, como “asesino, asesino”, que habrían sido dirigidos a futbolistas de la UD Las Palmas, sin concretar destinatarios. LaLiga incluye estos hechos dentro de su protocolo habitual de seguimiento de encuentros, lo que podría derivar en la apertura de un expediente disciplinario por parte del Comité de la RFEF.

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