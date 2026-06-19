Luis García sigue sin cobertura y en la UD Las Palmas asumen su marcha: "Éste se pira"

Un carry on 2.0 con desencuentro final. Diez días de incertidumbre y el ‘éste se pira’ que comienza a ganar peso en el corazón de la UD. La enigmática situación del estratega ovetense Luis García Fernández evoca a la espera por la contratación de Luis Carrión -anunciada el 26 de junio de 2024 tras desechar la opción de Eder Sarabia, que finalmente fichó por el Elche-.

Van diez días pendientes de García y un día ‘D’ que no termina por cerrarse. Este lunes, el presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso (11.30 horas), comparece para ofrecer las primeras claves del renacer y se aportará algo de luz a este culebrón del banquillo. Pretendido por el RCD Mallorca, Luis García tenía sobre la mesa una oferta de ampliación desde finales de marzo. El miércoles 10 de julio finalizó el curso para la UD en La Rosaleda con una polémica eliminación.

¿Por qué no se han anunciado la fumata blanca si el martes y miércoles se efectuó una cumbre por el futuro del asturiano? García ya dejó la Isla y se han tomado decisiones en relación al futuro de canteranos y política de fichajes. El técnico logró 73 puntos y dejó a la UD en la quinta posición. Fue campeona de invierno y firmó una irregular segunda vuelta.

En el playoff, se vieron las carencias de Luis García en la gestión de los cambios y se generó una impopularidad desmedida entre la marea amarilla.

Fue silbado por parte del respetable en el UD-Málaga de la ida de las semis del playoff (0-1, 7 de junio),en un pulso que quedó marcada por la fuga de fieles antes de la conclusión. Eliminación, críticas digitales y la dudas del círculo familiar más próximo. El efecto nocivo de las redes sociales y los controvertidos cambios en la promoción. Ese lío con las sustituciones le pasó factura -erró a la hora de retirar a Jesé para dar entrada a Iker Bravo- y además lo hizo en los dos partidos sobre el 60’ de partido.

El tuit del ‘carry on’

El interés del RCD Mallorca está ahí y la rescisión contractual del preparador argentino Demichelis se puede cerrar hoy. El argentino vuela al Red Bull Leipzig de la Bundesliga para dejar diez millones en las arcas. En el casting post-Demichelis, figura García, así como Javi Calleja. La espera desde marzo por renovar al técnico -con el ascenso tenía un año más automático-se ha eternizado.

En el discurso del ovetense, ha deslizado su intención de seguir como que no era el momento «de hablar de mi futuro», como relató en el playoff.

La UD ya esperó por Luis Carrión, que tenía contrato con el Real Oviedo, club con el que disputaba el playoff de ascenso a Primera -finalmente se quedó en la final contra el RCD Espanyol el 23 de junio de 2024-. El club ovetense tenía un acuerdo para la ampliación contractual de Carrión, pero finalmente se decantó por Las Palmas.

Ramírez publicó en su cuenta de red social un keep calm and carry on en alusión al triunfo de arrebatarle al Oviedo al estratega barcelonés. El asunto explotó y se disparó la polémica. Carrión duró nueve jornadas con un balance tétrico: tres empates y seis derrotas. Fue destituido tras la deshonrosa derrota ante un Celta con nueve.

El catalán regresó en la 24-25 al club del Principado y fue destituido al octavo pulso. Y de esa espera a la escenificada por el italiano Roberto de Zerbi (verano de 2017).

Fue la agonía por el recambio de Setién (anunció su salida en marzo de 2017) y se cayó la opción del italiano. Al final, se optó por Manolo Márquez y salió mal -presentó su renuncia en la jornada 6 y llegó Pako Ayestarán-. La oferta de renovación de la UD carece de respuesta. Mientras García deshoja la margarita, brilla la ausencia de un plan B. Se espera por el míster de los pitos y que arrastra una tonelada de impopularidad. Ramírez dictará sentencia el lunes y ya hay voces en el corazón el club pesimistas con el futuro estratega que apadrinó el término «la liga del manicomio».

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Sin cintura con los cambios, fue aplastado por el Málaga en la ida de la semis y luego coqueteó con el playoff. Sentenciado por la grada, la oferta de renovación lleva sobre la mesa desde marzo. «Éste se pira», realza un ejecutivo. Falta el anuncio oficial, mientras en Mallorca están a la espera. Si el mensaje del lunes debe desprender ilusión, quizás toque escenificar un recambio motivador.