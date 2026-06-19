Mika Mármol se va de la UD Las Palmas: lo tiene hecho con el Feyenoord

Que Mika Mármol no seguiría en la UD Las Palmas era un hecho asumido. El central catalán, que finalizaba contrato con los amarillos, cambia de aires. Lo que sí es una sorpresa es su nuevo destino futbolístico, la Eredivisie, la máxima categoría del fútbol neerlandés. El defensa, tras tres temporadas defendiendo la elástica del cuadro grancanario rindiendo a una excelente nivel, firma ahora por un clásico del continente europeo, el Feyenoord de Róterdam, uno de los clubs con más solera de Países Bajos junto al Ajax.

Según anunciaba ayer Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el zaguero zurdo, de 24 años, forjado en la cantera del Barça y que aterrizaba en la Isla procedente del Andorra, firma con su nuevo club hasta junio de 2030. El central, con la carta de libertad en la mano, era una pieza codiciada en el mercado.

Numerosos clubs, nacionales y extranjeros, pretendían hacerse con sus servicios, entre otros el Celta de Vigo, Espanyol o Deportivo de La Coruña, en España, o el Braga portugués y el Olympiakos de Grecia, en el extranjero. Finalmente, Mika Mármol, tras su adiós a la UD, ha optado por el Feyenoord, un conjunto que la próxima campaña disputará la Champions League.