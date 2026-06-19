Nuevo 'carry on' en la UD Las Palmas: el club no se rinde y quiere anunciar a García el lunes

Un 'carry on' 2.0. La enigmática situación del estratega ovetense Luis García Fernández evoca a la espera por la contratación de Luis Carrión -anunciada el 26 de junio de 2024 tras desechar la opción de Eder Sarabia-. El técnico de la UD, su vínculo finaliza el 30 de junio, sigue siendo la opción número uno, a pesar del flirteo con el RCD Mallorca.

Luis García Fernández, en su etapa como jugador del RCD Mallorca. / LA PROVINCIA / DLP

La razón de peso de las dudas de García radican en la descofianza del ámbito familiar más próximo sobre la conveniencia de seguir un año más en la Isla. La impopularidad del técnico ovetense se ha disparado tras el resultado del cruce de semifinales del playoff de ascenso.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD. / LA PROVINCIA / DLP

El lío con los cambios le pasó factura al máximo responsable técnico de la UD, que erró a la hora de retirar a Jesé para dar entrada a Iker Bravo -lo hizo en los dos partidos sobre la hora de partido-.

Desde la entidad grancanaria, una voz próxima a García, emplaza el final del culebrón a la comparecencia de Miguel Ángel Ramírez ante los medios (desde las 11.30 horas en la sala de prensa del Gran Canaria). Quiere apuntarse el tanto de la resolución de esta reedición del culebrón del banquillo.

Luis García Fernández, el pasado julio, en una entrevista con este medio en su despacho en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

El interés del RCD Mallorca no pasa de eso y la rescisión contractual del preparador argentino Demichelis va para largo. Vuela para el Red Bull Leipzig de la Bundesliga y hay que abonar diez millones para abrir la puerta. En el casting 'post-Demichelis', figuran García, así como García Pimienta, el citado Luis Carrión, Baraja, Lisci o Albert Riera.

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El peso de los pitos

Una espera como la que aconteció en 2024 y la agonía por el recambio de Quique Setién (desde marzo de 2017 con la lectura de una carta ante los medios sin aceptar preguntas). Al final, se optó por Manolo Márquez y salió muy mal -presentó su renuncia en la jornada 6 y luego vino Pako Ayestarán-. Mientras García deshoja la margarita, brilla la ausencia de un plan B. Se espera por el míster de los pitos y que arrastra una tonelada de impopularidad. Ramírez dictará sentencia.