La UD Las Palmas del renacer: Elías Romero, Acimovic Junior y 'calentito' lo de Jesé

'Bichitos' y 'Acimovics'. Calentito, calentito. La renovación del delantero de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez Ruiz sigue su proceso y queda aparcada ante la elección del candidato para el renacer desde el banquillo. Pendientes del sí de Luis García Fernández, que figura en la lista del RCD Mallorca para el ciclo 'post-Demichelis', la ampliación del Bichito aguarda en el cajón.

El presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso comparece el lunes ante los medios en la sala de prensa del Gran Canaria (11.30 horas) para desvelar las claves de la resurrección, así como para hacer balance de la 25-26. Una edición liguera que comenzó con el campeonato de invierno y luego se cerró con el playoff del desencanto por los cambios de la polémica -eliminados en la semifinal ante el Málaga por el ruinoso duelo de la ida en el recinto de Siete Palmas-.

Con 73 puntos como la segunda mejor marca de este siglo en Segunda, la UD se aferra a los números y a los precios populares para la renovación del carné de abonado -hay que mantener la cifra récord de 25.000-. No será fácil, ante el grado de impopularidad de los 'luises' ante una 'marea amarilla' ansiosa de ver a los nuevos príncipes del Anexo. Ahí entra la apuesta por Elías Romero, pichichi de la 'vela chica', y que pasa al primer equipo junto a Valentín Pezzolesi e Iván Medina.

Mateo Acimovic. / Vid Ponikvar / SPORTIDA

A lo Horkas

De igual manera, se incide en la búsqueda de talentos en el mercado europeo como el atacante Mateo Acimovic para generar valor. Este prometedor interior llega del Olimpija de Liubliana con el abono de una cifra de 300.000 euros de traspaso, como avanzó el pasado febrero la prensa de su país.

Hijo de Milinko Acimovic, exfutbolista internacional esloveno con 101 partidos en el Austria Viena, también militó en el Tottenham, así como en el Lille, el Al-Ittihad de la liga de Arabia Saudí y ha sido director técnico de Eslovenia.

Esta adquisición evoca a la del meta croata Dinko Horkas que llegó del fútbol búlgaro y ahora es el número uno en la lista en la categoría de traspasos. Se le busca acomodo para una venta que puede rondar los diez 'kilos'. Dentro de la demarcación de la portería, la UD ha trasladado a Churripi una oferta de renovación.