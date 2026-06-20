Casting 'post-García': la UD Las Palmas dialoga con Javi Calleja y tiene una bomba en el cajón

El casting 'post-García' ya está en marcha para el nuevo amanecer de la UD Las Palmas. La marcha de Luis García Fernández, que apunta al RCD Mallorca, activa la ruta de contactos y ofrecimientos por tercer verano consecutivo.

Javi Calleja, ex del Villarreal, Deportivo Alavés, Levante o Real Oviedo, ha sido ofrecido a la dirección deportiva 'pío pío', que está liderada por Luis Helguera Bujía y Vicente Gómez. La candidatura del técnico madrileño ya sonó para el club bermellón, que finalmente opta por el libreto del ya expreparador de la UD, avalado por sus 73 puntos y el quinto puesto en la 25-26.

Mientras el Girona elige a Quique Álvarez, el banquillo grancanario es una golosina y que vale de plataforma -como ya aconteció con García Pimienta, Lobera o Quique Setién-. El ambiente crítico y pesimista de la grada del Gran Canaria, tras lo acontecido en el playoff ante el Málaga, obliga a un guiño a la grada.

El verano pasado se optó por Luis García Fernández en una dura pugna con De la Barrera -que acaba de descender con la Cultural Leonesa a la Primera RFEF-. Y en 2024, Luis Carrión se impuso a Eder Sarabia. Ahora, con el fin de ciclo del ovetense, hay que perfilar el rostro del nuevo embajador de la banda.

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Lluvia de movimientos

La UD tiene puesto el piloto automático, más allá del culebrón del banquillo, y eleva la cuota de protagonismo de los platanitos Elías Romero, Valentín Pezzolesi e Iván Medina. A la espera de cerrar la renovación de Jesé Rodríguez, no se ejecuta la opción de compra de Sergio Barcia. Mika Mármol, por su parte, abandona la UD para jugar en el Feyenoord como agente libre.