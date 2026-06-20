Cambio de ciclo y alivio en el abonado: García deja la UD Las Palmas para volar al RCD Mallorca

Crónica del desamor y cambio de ciclo. Luis García Fernández hace las maletas y deja la UD Las Palmas once días después de la eliminación contra el Málaga CF en el playoff de las semifinales por el ascenso. Su destino es el RCD Mallorca, tal como confirma la prensa bermellona.

Las dos partes, el ovetense y el club amarillo, no han cerrado una renovación que llevaba enquistada desde marzo. Es un divorcio por conveniencia. No hay dramas en la UD, que se quita el problema de la impopularidad de un estratega señalado por el Gran Canaria.

Luis García Fernández, en su etapa como jugador bermellón. / LA PROVINCIA / DLP

El incesante interés del RCD Mallorca ha jugado otro papel clave y desde Palma ya dan por cerrada la llegada del ovetense para conquistar el regreso a Primera.

En el club amarillo, cunde el alivio y el reconocimiento. El hecho de no lograr el asenso obligaba a llegar a un acuerdo con García, imposible por la actitud de las dos partes. La no continuidad del ovetense puede servir para ganarse al sector incrédulo, dado el elevado grado de impopularidad del ovetense.

Los cambios realizados por García en el doble cruce del playoff terminaron por desquiciar al respetable, que pitó en Siete Palmas al término del 0-1 contra el cuadro boquerón.

Además, este resultado adverso vino acompañado de una desbandada similar a la acontecida en el curso del descenso con Diego Martínez en Primera contra la Real Sociedad. El técnico ovetense deja 73 puntos y un quinto puesto en el curso regular en una UD con 46,6 millones de presupuesto.

Con 11,2 kilos de techo salarial, la aportación de la cantera fue ridícula. Inexistente con la aparición de Iván Medina en el playoff como único debutante.

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En Mallorca, ya dan por cerrada la llegada de Luis García por Demichelis. El ya extécnico de la UD jugó en el club bermellón. Se reencontrará con la UD en el curso de plata 26-27.