Jonathan Viera, el último gran icono de la UD Las Palmas y de un fútbol en extinción

Esencia única y genialidad pura. El fútbol de barrio trasladado a los mejores escenarios del deporte rey. Jonathan Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre de 1989) es el último bastión de un estilo futbolístico que parece haber quedado en desuso. Ahora, cuando lo que prima es lo táctico y lo físico por encima de casi cualquier cosa, jugadores como el grancanario son los que mantienen con vida algo tan característico como jugar en la calle, donde el atrevimiento y la picaresca se unen para sobrevivir en una jungla de adoquines donde las reglas son mucho más laxas: unas simples piedras se convierten en porterías, se juega en un campo casi sin límites, en el que la pared se emplea a modo de recurso para salir airoso de un rival, y donde un cañito es motivo suficiente para detener el choque con el objetivo de deleitarse ante tal obra maestra. Todo ello, con el balón, o una lata aplastada, como juez.

Ahí es donde el Mago de La Feria, sobrenombre que ha acompañado al futbolista isleño durante toda su trayectoria por haber crecido en el barrio capitalino, constituyó su manera de comprender el fútbol. Además, estar obligado a retar a chicos algo mayores que él y la necesidad de ir ganando partidillos en el parque o la cancha para no dejar de jugar le marcaron. Viera ha sido uno de los últimos hijos de esa tipología de futbolista que ha llevado el fútbol callejero a la élite y conectó con una generación de personas que le adoptaron como ídolo, dos aspectos vitales para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo haya elegido como hijo predilecto de la ciudad.

Los inicios del genio

Todo empezó para el 21, dorsal que ha vestido casi siempre desde su debut como profesional, en el Árbol Bonito. Allí deslumbró a sus entrenadores desde el primer día y empezaron a apodarle Romario por su tez de piel oscura, así como por jugar como delantero. Todo comenzó a girar en torno al balón. Tras un periplo en el Atlético Feria, dio el salto a Las Palmas en 2005, donde se transformó en la siguiente gran perla amarilla; su debut como profesional llegó en agosto de 2010 con Paco Jémez en el banquillo isleño, frente al Nástic en Segunda. Su estilo, el mismo que catapultó de La Feria hasta el pasto del Estadio de Gran Canaria, encandiló, por lo que la Isla pronto se le quedó pequeña.

Vinieron años de aprendizaje, primero en el Valencia, club con el que se estrenó en la Champions League ante el Bayern de Múnich, y luego una cesión en el Rayo, donde demostró estar listo para los grandes focos. En 2014 volvió a salir a préstamo, esta vez a Bélgica para jugar en el Standard de Lieja. Sin embargo, el corazón y la tierra llamaban de nuevo; la UD tocó su puerta y, en enero de 2015, estaba de regreso en casa para cumplir el sueño de subir a Primera.

Del debut con España al ascenso de 2023

Después de dos temporadas y media de esplendor absoluto, de un debut en la selección española absoluta ante Israel en 2017 y de encontrar su mejor versión, China llamó a su puerta. Una oferta muy importante le llevó a cambiar de aires para firmar por el Beijing Guoan a cambio de 29 millones de euros, convirtiéndose así en el traspaso más caro en la historia de Las Palmas. En tierras asiáticas conquistó una Copa, pero como en la casa de uno no se está en ningún sitio.

Por ese motivo, después de un periodo cedido por parte del conjunto chino en Gran Canaria, cerró otro retorno. La intención era saldar una deuda pendiente y que la UD regresase, de nuevo, a la máxima élite. En 2022 falló en el playoff del ‘Yo veo mucha fiesta aquí y me parece bien’ contra el Tenerife, pero le dio la vuelta un año más tarde, coronándose con su segundo ascenso. Después de una marcha de la Isla abrupta en 2023, un pequeño paso por la UD Almería, otro por el Khor Fakkan de Emiratos Árabes y un último por el Johor de Malasia, retornó otra vez a Las Palmas para cerrar el círculo, aunque esta vez no con el final que buscaba.

Hijo eterno

A pesar de todo, el legado del último gran icono de Las Palmas nunca quedará empañado porque nadie como él ha trascendido lejos de los terrenos de juego de una forma tan apabullante vestido de amarillo. Jugadores como Valerón, Vitolo, Pedri o Moleiro dejaron su huella en el club, aunque ninguno con la intensidad de un Viera que alcanzó su plenitud total en casa. Larga vida al Mago que levantó de sus butacas a tantas generaciones y que ahora es el hijo eterno de la ciudad que le vio nacer.