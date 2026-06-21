Nuevo ciclo / Fin del 'luisismo'
De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera
El estratega coruñés, vieja pretensión del director deportivo amarillo, suple a Luis García Fernández, que se va al Mallorca, para la 26-27. Descendió con la Cultural y es un apasionado del juego más puro
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La hora del orador interminable. Estilista dentro y fuera del césped. La última bala de Luis Helguera. Llega Rubén de la Barrera a una UD Las Palmas en pleno proceso de reconstrucción. El estratega coruñés toma el mando del club grancanario hasta el próximo junio y suple a Luis García Fernández, que pone rumbo al RCD Mallorca.
De la Barrera, que descendió con la Cultural Leonesa, ya sonó el pasado verano como primera opción para la UD en el ciclo 'post-Martínez'. Finalmente, el ovetense García ganó el casting para acabar quinto con la histórica cifra de 73 puntos, que le valió para jugar el playoff de ascenso -y ser eliminado por el Málaga, que finalmente subió-.
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