Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezVerano en CanariasUD Las PalmasTeodoro SosaLa UD Tamaraceite regresa a 2ª RFEFAplicaciones para padres divorciadosSucesos en Canarias
instagramlinkedin

Nuevo ciclo / Fin del 'luisismo'

De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera

El estratega coruñés, vieja pretensión del director deportivo amarillo, suple a Luis García Fernández, que se va al Mallorca, para la 26-27. Descendió con la Cultural y es un apasionado del juego más puro

Rubén de la Barrera.

Rubén de la Barrera. / LA PROVINCIA / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La hora del orador interminable. Estilista dentro y fuera del césped. La última bala de Luis Helguera. Llega Rubén de la Barrera a una UD Las Palmas en pleno proceso de reconstrucción. El estratega coruñés toma el mando del club grancanario hasta el próximo junio y suple a Luis García Fernández, que pone rumbo al RCD Mallorca.

De la Barrera, que descendió con la Cultural Leonesa, ya sonó el pasado verano como primera opción para la UD en el ciclo 'post-Martínez'. Finalmente, el ovetense García ganó el casting para acabar quinto con la histórica cifra de 73 puntos, que le valió para jugar el playoff de ascenso -y ser eliminado por el Málaga, que finalmente subió-.

Noticias relacionadas

Rubén de la Barrera, en su etapa como técnico de la Cultural Leonesa.

Rubén de la Barrera, en su etapa como técnico de la Cultural Leonesa. / LA PROVINCIA / DLP

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
  2. Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar más de medio millón de euros a la Sgae por derechos de autor de eventos culturales
  3. Cambio de ciclo y alivio en el abonado: García deja la UD Las Palmas para volar al RCD Mallorca
  4. Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
  5. Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
  6. La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
  7. La transformación de la estación de guaguas de San Telmo comienza en julio y durará ocho meses
  8. Es oficial: las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años y la Agencia Tributaria pierde el derecho a reclamarlas en estos casos

De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera

De la Barrera toma el timón de la UD Las Palmas: 'fútbol gourmet' y la última bala de Helguera

Que tome nota la UD Las Palmas: se puede subir con cantera y sin cartera (y con un técnico de la casa)

Que tome nota la UD Las Palmas: se puede subir con cantera y sin cartera (y con un técnico de la casa)

Casting 'post-García': la UD Las Palmas dialoga con Javi Calleja y tiene una bomba en el cajón

Cambio de ciclo y alivio en el abonado: García deja la UD Las Palmas para volar al RCD Mallorca

Jonathan Viera, el último gran icono de la UD Las Palmas y de un fútbol en extinción

Jonathan Viera, el último gran icono de la UD Las Palmas y de un fútbol en extinción

Luis García sigue sin cobertura y en la UD Las Palmas asumen su marcha: "Éste se pira"

Luis García sigue sin cobertura y en la UD Las Palmas asumen su marcha: "Éste se pira"

LaLiga denuncia cánticos graves contra Jesé en La Rosaleda durante el playoff Málaga – UD Las Palmas

LaLiga denuncia cánticos graves contra Jesé en La Rosaleda durante el playoff Málaga – UD Las Palmas

Nuevo 'carry on' en la UD Las Palmas: el club no se rinde y quiere anunciar a García el lunes

Tracking Pixel Contents