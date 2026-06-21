Que tome nota la UD Las Palmas: se puede subir con cantera y sin cartera (y con un técnico de la casa)

El modelo cantera nunca falla. Y vale de ejemplo vital para una UD Las Palmas que solo hizo debutar al teldense Iván Medina en la temporada 25-26 que recién concluye. El Málaga CF, con catorce rostros de su vivero, se impuso anoche (1-2) al Almería en el Stadium y vuelve a Primera ocho años después. Hoy, 21-J, once años después del ascenso de Herrera y con un importante número de platanitos, hay que repasar la hoja de ruta y el proceder de los ejecutivos amarillos.

Funes, técnico del Málaga CF. / Jorge Zapata

Con el quinto techo salarial (11,7 millones) de la categoría, en la dirección deportiva pío pío gozaron de 1,6 kilos más para gasto y no supieron rentabilizarlo para el vuelo el ático del balón. Los principales portaaviones de la relación del techo de gasto de Segunda lo forman el Leganés (14,7), UD (13,3), Valladolid (12,1) y Racing de Santander (12,1) -que subió como campeón-. Chupe (Córdoba, 21 años) y David Larrubia (Málaga, 24) fueron los héroes del otro Almeriazo -la UD ya ganó al cuadro indálico por idéntico resultado 1-2 y luego no pasó del empate ante un desahuciado Zaragoza en Siete Palmas-.

Chupe, pichichi del Málaga con 25 tantos, como Araujo en 2015. / LA PROVINCIA / DLP

Para rematar la épica y el sentimiento de pertenencia, el técnico Juan Francisco Funes (Loja, Granada) llegó del filial Atlético Malagüeño para enderezar el rumbo de un club que latía en descenso. Con el despido de Pellicer (noviembre de 2025), llegó el momento de la cantera. Un giro hacia el sentimiento que ha derivado en un respaldo incontestable del público de La Rosaleda: 25.361 fieles de media -por los 18.524 en el Gran Canaria-.

La fiesta del plantel del ascenso de la UD el 21-J de 2015. / LA PROVINCIA / DLP

Más jugadores de la tierra, más fieles y más mimbres para futuros traspasos. Es un modelo que ya le funcionó a la UD con el ascenso en la 14-15 y el tanto mágico de Araujo. En aquel plantel amarillo figuraban Jonathan Viera, Vicente, Roque Mesa, Tana, Dani Castellano, Javi Castellano, Simón, David García, Aythami Artiles Oliva, Hernán Santana, Raúl Lizoain o Asdrúbal Padrón.

David Larrubia muestra el escudo del Málaga, anoche, en el Stadium tras conquistar el ascenso. / E. P.

Funes, ayer, insistía en la clave de contar con futbolistas de la tierra. «Esto es como un colegio, reina la felicidad. «Ha sido un lujo poder ver cada día la evolución y crecimiento de estos jugadores (...) La competición está muy igualada, nunca sabes, pero siempre confías, claro. Esto es mérito de ellos, ha sido un lujo poder verlos cada día (...) Han sido días muy intensos hemos felicitado a todos lo que nos han apoyado abajo.

Esta tarde me mandaron una foto de Juanito, me la mandó su sobrino Álex Barrera y me dijo: tranquilo mister, vais a subir, sabéis por qué, porque hay muchos ángeles con la camiseta del Málaga ahí arriba. Los teníamos arriba y los teníamos abajo así que enhorabuena a todos porque esto es algo maravilloso», añadió.

La relación de mimbres de la Academia del Málaga la conforman Izan Merino, el realizador David Larrubia, Dani Lorenzo, Ángel Recio, Aarón Ochoa, Chupete, Dani Sánchez, Diego Murillo, Carlos López, Antoñito Cordero, Ramón Enríquez, Moussa Diarrá, Rafa Rodríguez o Haitam.

Desde la Primera RFEF

El Málaga, bajo la administración judicial, tiene un plantel tasado en 27,2 millones -por los 45 de la UD- y el valor de la entidad es de 100 kilos. El club boquerón descendió de la mano de los grancanarios a Segunda (2018) y cayó hasta Primera RFEF (23-24). Desde el barro, emerge en una situación económica catastrófica y apoyados en la Academia.

Un técnico del filial y barra libre con el talento de Martiricos. Con una afluencia total de 532.579 espectadores (por los 389.012 de la UD en el Gran Canaria), el Málaga es reconocible.

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En el último once de Luis García en La Rosaleda, había cuatro titulares de la cantera como Suárez (33 años), Kirian (30), Viera (36) y Jesé Rodríguez (33). En el bloque de Funes, seis. Rafita (21), Izán Merino (20), Lorenzo (23), Joaquín (27), Larrubia (24) y Chupe (21). Sí, hay gloria sin talonario. La UD fichó a Benedetti, Taisi, Iker Bravo y Pedrola en enero para subir. Se quedó a medias. La gloria reside en el acento y el orgullo del escudo.