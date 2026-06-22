De la Barrera sube el volumen de la UD Las Palmas: "Quiero rock and roll en ataque y lo vamos a pasar bien"

El técnico coruñes de la UD Las Palmas Rubén de la Barrera tunea y sube los decibelios del proyecto. Con un "lo vamos a pasar bien" y me gusta "el rock and roll en ataque", el ex de la Cultural Leonesa fue presentado esta mañana en la sala de prensa del Gran Canaria.

Unos minutos después de la comparecencia del presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso, el rostro que suple a Luis García Fernández desnudó su recetario y por el que pasan diferentes planes: "Hay plan A, B, C y D hasta llegar a la portería contraria".

"Entiendo a los que confían en mí y a los que no confían", detalló en relación a los están recelosos por su su último descenso con la Cultural Leonesa. Además, deja claro que "a mí me gustan los buenos jugadores. Como a todos. Intentaremos nutrirnos de ellos". Desveló que no ha conversado con Fuster, al que dirigió en el Albacete Balompié, y que su fichaje se cerró de forma exprés desde el pasado sábado. "Las negociaciones se realizaron hace dos días. He venido y hemos cerrado", detalló sobre su contratación.

Cejudo, el ayudante

Concreta que viene a refrendar el trabajo realizado por Luis García Fernández y agradece el respaldo ciego de Helguera, que ha sido renovado por cinco temporadas más. "He seguido lo que ha hecho la UD en las últimas temporadas. Es un club competitivo, valiente, con personalidad e intención; que sale a ganar los partidos. Es lo que busco". En relación a su segundo, el exjugador de la UD Álvaro Cejudo, manifestó que "lo conozco muy bien y sé lo que representa; así como lo que va a aportarme a mí y al club".

La herencia

De la Barrera refrenda la metodología y el trabajo realizado por Luis García Fernández. "Me parece un pedazo de entrenador. Lo digo desde la competencia. Se ha quedado a centímetros de cubrir una temporada magnífica. Su capacidad la volcará en otros retos. Nos parecemos en la esencia de lo que pretendemos. Pero ninguna persona es igual que la otra, pero con matices cada uno".

Sin marcarse un estilo fijo, recalca que la clave reside en explotar al máximo los recursos existentes. ·"El rol principal de un entrenador es optimizar y mejorar la plantilla que hay. Conozco a los jugadores, sus recursos y posibilidades. De ahí mi rotundidad en lo que digo". ¿Y por qué se pudo hacer ahora? "El fútbol me ha enseñado que cuando parece que sí es que no y al contrario. A lo largo del camino vas conociendo a gente. Con Luis Helguera hablo un idioma muy similar. Confío a muerte en él, sé que tiene muchas expectativas puestas en mí. No le quiero fallar a nadie".

Descubrió a Yeremay

Es receptivo a entregarle todo el protagonismo a la cantera. "Conozco el nivel del futbolista canario y también de aquellos que han debutado o pueden derribar la puerta. Si nos va a ayudar, lógicamente permitiré que entre". Aclara que le gustan "los buenos jugadores".

"Soy parte integrante. Admiro y reconozco el trabajo de Tonono [director de Formación y Captación]. El futbolista canario está ahí. Mi última aportación a un club fue protagonizada por un futbolista canario, como es Yeremay [lo dirigió en el Dépor]. Lo que veo es a futbolistas de la UD con independencia de que tengan 16, 17, 18, 19 ó 35 años. Pretendo rendimiento, que la gente se enganche. Eso me obligará a recurrir a futbolista que no sean para ya, pero sí que me hagan sentir que lo son. No es cuestión de exponer a nadie, sino que como entrenador entienda que un jugador genere impacto y a la vez estabilidad en el club".

Mesura y el foco en el presente

Sin nombre la palabra ascenso, recordó que habla el idioma futbolístico de Pimienta o Setién, pero también el de Luis García o Manolo Jiménez -en un breve repaso a los entrenadores que han desfilado por el banquillo pío pío-.

"Lo bonito es saber convivir con la responsabilidad y la ilusión. Se trata de esto. Hay que transmitir emociones. Soy un acérrimo defensor del proceso, del día a día. Mi foco está en antes de que ocurra el primer entrenamiento. Mi atención está allí, para lograr conectar con el jugador para que me sigan todos los que están en el entorno del club. Los que viven en la isla o los de fuera". Con lo que tiene, le da para comenzar y platar batalla al Mallorca, Girona o Tenerife.

"Me encanta lo que tengo delante, me gusta lo que respiro en las pocas horas que llevo en la Isla. Hablaré con los capitanes, acabo de llegar. Estamos preparando para hacer cosas (...) Pretendo decir a lo largo de este periodo muchas cosas pero a través de lo que se haga. Que le llegue la emoción a los aficionados. Tenemos que generar el sentimiento de que tienes ganas de que llegue el sábado o el domingo para ver a mi equipo competir", relata.

Pide "respetar a la categoría" y que en la historia reciente de la UD subir cuesta muy caro. "Debemos ser conscientes de lo que ha ocurrido en otros lugares donde se pretendía lo que pretendemos. Lo importante no es mayo, el foco es lo que ocurra hoy (...) Es una categoría complicada, competitiva y tantos otros pretenden lo mismo que nosotros". Reclama "jugar a lo que toca" y que lo reseñable es "poner el foco en ser competitivos", para huir de las modas. "Hemos de tener soluciones a todas las propuestas de los rivales. El nivel de preparación, atención y concentración debe ser permanente. Me tengo que beneficiar de las cosas que me han encantado y que ya estaban instalada. Siento desde que tengo una ventaja de lo hecho anteriormente".