Miguel Ángel Ramírez: «¿Que Rubén de la Barrera no tiene currículum? Cuando Quique Setién vino UD Las Palmas estaba en paro»

Uno que se va y otro que viene. Miguel Ángel Ramírez anunció esta mañana que Luis García no continuaba en la UD Las Palmas y que su sustituto en el puesto va a ser Rubén de la Barrera. El técnico coruñés se pone a los mandos de la nave amarilla después de lo acontecido esta campaña con el no ascenso y el máximo mandatario de la entidad deja claro que es alguien que se adapta al perfil del club.

Contento con la temporada

«Estamos muy contentos y satisfechos con la temporada que hicimos. El equipo rindió más que el año del ascenso, cuando conseguimos 72 puntos. Este año sumamos 73 y todos los años son diferentes. Tuvimos la mala suerte de que con esos puntos no nos dio para ascender. El objetivo siempre fue conseguir la salvación, luego ir a por la promoción y después ir a por el ascenso. Estuvimos muchas jornadas en puestos de ascenso directo y en la zona de playoff. Si analizamos que éramos colíderes al final de la primera vuelta y hubiésemos sumado los mismos puntos en la segunda vuelta que en la primera, no nos habría dado para ascender, porque con 76 puntos no lo habríamos logrado. Todo es muy complicado cuando los equipos bajan y buscan recuperar la categoría».

El adiós de Luis García

«Quiero darle las gracias a Luis García. Cumplió las expectativas. Lo hizo francamente bien. Al final, vamos consensuando los acontecimientos después de conseguir el ascenso. Vamos valorando lo interno y lo externo: lo mejor era separar nuestros caminos. No es cierto que Luis García nos diese su palabra y luego no renovase. Concluimos que lo mejor era separar nuestros caminos. A mediados de marzo se le ofreció la renovación y la aceptó, aunque concretamos que al final de temporada la cerraríamos. La decepción de no haber conseguido el objetivo le dejó tocado. Cuando las personas consideran que no tienen la fuerza suficiente para seguir en un proyecto tan exigente como el nuestro, lo mejor es separar nuestros caminos. No es justo que la afición piense que Luis García nos dejó tirados; eso no es así. Él decidió conjuntamente con nosotros que se terminaba la relación. Ojalá que pueda volver en algún momento».

Una separación ya hablada

«Jugamos el miércoles con el Málaga y el viernes nos reunimos para despedirnos de todos. Ese día le pregunté a Luis sobre lo que pensaba y me pidió que le diera hasta el martes para volver a sentarnos. Entre el martes y el viernes hablamos entre nosotros, pero decidimos separarnos. Luis García es un gran entrenador, aunque la decisión de no prolongar la relación no viene de nada extraño».

Rubén de la Barrera es un entrenador que se adapta al «estilo» amarillo

«Hemos decidido que Rubén de la Barrera sea nuestro nuevo entrenador, alguien al que llevamos viendo y siguiendo desde hace muchos años. Salvó al Dépor en Primera RFEF y ascendió tanto al Albacete como a la Cultural Leonesa a Segunda División. Y, para los que creen que puede tener poco bagaje para la UD, les quiero recordar que cuando trajimos a Setién vino del paro, Pimienta no había entrenado nunca al fútbol profesional, Lobera creo que tampoco y Luis García la única experiencia que había tenido fue en el Espanyol, donde lo despidieron. Nosotros estamos demostrando que creemos en las personas y en su capacidad. Su segundo entrenador será Álvaro Cejudo. Los últimos cuatro o cinco años Luis Helguera ha propuesto a este entrenador; tiene muchísima personalidad, se adapta y se ajusta a nuestro modelo. Además, conoce a los jugadores de la cantera, los conoce de verdad. Si analizamos los datos desde que Rubén de la Barrera coge a la Cultural, con la que descendió, hasta que acabó la temporada hay muchos que indican lo buen entrenador que es y que superaron al trabajo que la UD realizó».