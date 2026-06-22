Así es Rubén de la Barrera: la nueva apuesta de Miguel Ángel Ramírez para el banquillo de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas ya ha elegido al hombre que dirigirá su nuevo proyecto deportivo. Tras la salida de Luis García rumbo al Mallorca, a falta de confirmación oficial, la entidad amarilla ha depositado su confianza en un viejo conocido: Rubén de la Barrera, un técnico de 41 años con una marcada apuesta por el buen trato de balón y el trabajo con la cantera.

Un entrenador de ideas muy definidas

Nacido en A Coruña en enero de 1985, Rubén de la Barrera se ha convertido en un entrenador con una propuesta futbolística valiente y reconocible. Su sello se caracteriza por el gusto por la posesión, la salida de balón desde atrás y el protagonismo ofensivo, un estilo que encaja a la perfección con la filosofía histórica de la UD Las Palmas.

Su carrera en los banquillos comenzó a una edad muy temprana y fue creciendo desde el fútbol modesto gallego hasta hacerse un nombre en el panorama nacional. Su gran éxito llegó al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa, cuando en la temporada 2016-17 consiguió el ascenso a Segunda División, devolviendo al conjunto leonés al fútbol profesional después de más de cuatro décadas de ausencia.

A partir de ahí, su trayectoria le llevó a dirigir a equipos como el Albacete Balompié, el Deportivo de La Coruña o el FC Vizela de Portugal, además de vivir una experiencia internacional al frente de la selección de El Salvador.

Un viejo deseo de la dirección deportiva

La llegada de De la Barrera a la UD Las Palmas no es fruto de la improvisación. Curiosamente, tras la salida de Diego Martínez, tanto él como Luis García eran las principales opciones de la dirección deportiva para liderar el nuevo proyecto amarillo. Finalmente, el club se decantó por el técnico asturiano, que firmó un histórico quinto puesto con 73 puntos antes de caer ante el Málaga en las semifinales del playoff de ascenso a Primera División.

Rubén de la Barrera y Luis García se saludan antes del comienzo del encuentro / JESÚS JAVIER / LOF

Ahora, tras la marcha de Luis García, la oportunidad se ha presentado de nuevo y la UD Las Palmas ha decidido apostar por el entrenador gallego para iniciar una nueva etapa en el Estadio de Gran Canaria.

El reto de devolver a la UD a Primera

Rubén de la Barrera asume uno de los desafíos más exigentes de su carrera. La UD Las Palmas partirá una vez más como uno de los candidatos a pelear por las posiciones de privilegio en Segunda División y la exigencia en la isla volverá a ser máxima.

El nuevo entrenador tendrá por delante la tarea de reconstruir la plantilla, recuperar la ilusión de la afición y devolver al conjunto amarillo a la lucha por el ascenso. La era de Rubén de la Barrera está a punto de comenzar y, con ella, una nueva esperanza para una UD Las Palmas que vuelve a mirar hacia Primera División.