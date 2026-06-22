Sergio Ruiz y Andrés Rodríguez encabezan a la nueva UD Las Palmas

Tres caras nuevas para el proyecto de la UD Las Palmas 2026-27 de una tacada. Un trío de piezas para que Rubén de la Barrera construya el camino para intentar regresar a Primera División. Miguel Ángel Ramírez, el máximo mandatario de la entidad amarilla, anunció ayer tres fichajes para la próxima campaña: Sergio Ruiz, Andrés Rodríguez y el joven Mateo Acimovic. Si bien el esloveno es una clara apuesta de futuro a sus 18 años, que actúa desde el costado diestro, pese a que también puede jugar en posiciones interiores, y tiene muy buena zurda, las otras dos incorporaciones parecen estar destinadas, a priori, a ser bastante más importantes de cara a lo que se avecina a partir de agosto.

Por un lado, el centrocampista de El Astillero, que ya vistió la casaca grancanaria durante un curso y medio, es un futbolista que encaja perfectamente con la idea de juego que pregona la entidad. A través de su inteligencia táctica y visión, es una figura que ordena el fútbol que practican sus equipos y resulta fundamental en la salida de balón. Gracias a eso, es capaz de marcar sin ningún problema el ritmo de los partidos de su equipo. A eso añade un poco de trabajo sucio, haciendo coberturas e intentando ayudar en todo lo que pueda. Es de los que siempre cumple, uno de esos jugadores que toda plantilla necesita tener para conseguir que su medular esté equilibrada.

Contratos hasta 2028 y 2030

Esta pasada campaña, con la camiseta del Granada, equipo del que llega libre a la Isla después de terminar su contrato, ha jugado un total de 35 partidos entre la Liga y la Copa del Rey, siendo capaz de acumular dos asistencias. Con el conocimiento que ya tiene del club y las ganas que ya mostró de poder regresar, es un hombre que entra por el ojo con lo que va a pretender hacer Rubén de la Barrera sobre el césped en esta nueva etapa que va a comenzar en julio. De hecho, no era el primer verano en el que su nombre entraba en el radar de los fichajes insulares; su fantástica relación personal con el director deportivo amarillo, Luis Helguera, así como con algunos de los que fueron sus compañeros, también han sido dos aspectos a tener en cuenta para que todas las partes se den el sí quiero definitivo. A sus 31 años, firma hasta 2028, con opción a una temporada más, y vivirá su segunda etapa con el cuadro isleño con la intención de aportar un plus en la sala de máquinas.

La más desconocida de las caras nuevas de la UD es la del central murciano Andrés Rodríguez. El zaguero de 24 años ha llegado a un acuerdo para ser jugador insular hasta 2030. La temporada pasada jugó en el Teruel, de Primera RFEF, un club en el que participó en 28 partidos, anotando dos goles. Tras empezar su periplo en el Lorca, acordó su llegada a la cantera del Villarreal, donde permaneció un año y medio, pasando tanto por el juvenil como por el C. Luego pasó por varios clubes de la Región de Murcia, como el Cartagena B, el Racing Murcia y el Yeclano, para terminar en el Alcoyano en 2024. Su buen hacer en Alcoy le abrió las puertas del Teruel, una entidad en la que se asentó como titular, llegando a ocupar la posición de lateral derecho en ocasiones, y con la que consiguió la salvación.

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El defensa se ha destacado en este tiempo en Teruel por su gran juego aéreo —cuenta con una altura de 1,90 metros—, tanto a la hora de ganar duelos como para las jugadas a balón parado. En ese sentido, a pesar de su estatura, es un jugador rápido al corte y que se desenvuelve bien en los marcajes, tal como asegura la prensa local que le siguió de cerca este año. Eso sí, es evidente que habrá que ver cómo le sienta el salto de categoría y cuál es el papel que ocupa dentro del nuevo organigrama amarillo.

Con estos movimientos, la UD arranca su verano por todo lo alto y dejando claro que ya venía con una idea bastante preconcebida de lo que buscaba en este mercado, independientemente de quién fuera el entrenador. Sin embargo, no serán los únicos: los amarillos buscan un central más si no cierran a Barcia y dos delanteros que compitan por ser la referencia con Jesé.