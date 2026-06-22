Una temporada sin ascenso y con nuevo ciclo a la vista: Ramírez hace balance en directo de la campaña de la Unión Deportiva Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas vivirá otra temporada en LaLiga Hypermotion tras quedarse con la miel del ascenso en los labios. Los amarillos se vieron apeados de las eliminatorias de ascenso por el Málaga que, a la postre, sería el equipo que ascendería a Primera División junto al Deportivo de La Coruña y al Racing de Santander.

Miguel Ángel Ramírez se sienta en rueda de prensa para evaluar una temporada en la que no se ha logrado el objetivo principal y que puedo suponer un cambio de ciclo. La inesperada marcha de Luis García en dirección al banquillo del Mallorca ha marcado la agenda de actualidad de los amarillos.

De la Barrera saluda a Luis García, en el Cultural-UD del pasado marzo. / LOF

El presidente, como cada año, da la cara al final de la campaña y se presta a dar explicaciones sobre la campaña, el presente del club y una próxima temporada donde los amarillos volverán a vivir un derbi tras el ascenso del Club Deportivo Tenerife desde Primera Federación.