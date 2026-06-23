El adiós del bermellón García de la UD Las Palmas: "No olvidaré la Virgen del Pino, las cholas, el gofio o la guagua"

La epístola del mudo. De una isla a otra. Luis García Fernández fue anunciado ayer como nuevo estratega del RCD Mallorca por una temporada, con otra opcional, y se despidió de la afición grancanaria de forma emotiva para romper su silencio en los últimos doce días de puro terremoto. Dos anuncios -su salida de la UD Las Palmas y el aterrizaje en el club bermellón- y un guiño a lo grancanario. 'Nunca podré olvidar La Virgen Del Pino, a mi amigo EJ (Elías), el gofio, las cholas o la guagua, sé perfectamente que he sido un gran privilegiado'.

Además, deja abierta la puerta a su regreso a la UD. 'Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse'.

La carta íntegra de despedida de Luis García Fernández de la afición amarilla:

'Tras una temporada tan intensa y exigente, quiero agradecer la confianza y el respeto del club ofreciéndome la posibilidad de tomar un tiempo de reflexión. Finalmente, y de acuerdo con la entidad y el Presidente, hemos decidido no continuar en el club la próxima temporada.

Ha sido una decisión meditada y nada sencilla, ya que durante este tiempo he tenido la oportunidad de compartir grandes momentos, crecer tanto a nivel profesional como personal y conocer a personas que siempre llevaré conmigo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a toda la gente que me ha acompañado en esta increíble experiencia.

Al Presidente, Miguel Ángel Ramírez, por su lealtad y confianza desde el primer día, siempre pendiente de cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Los éxitos de la UD Las Palmas no se entienden sin ti.

A la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, por su profesionalidad y calidad humana. Sin duda, sois los arquitectos de una UD reconocible durante muchos años, algo que tiene un valor incalculable.

Al staff, gracias se queda muy corto para expresar lo que siento hacia vosotros. Sólo nosotros sabemos los momentos y experiencias que hemos vivido entre esas cuatro paredes; momentos irrepetibles y únicos vividos junto a personas increíbles tanto a nivel personal como profesional, habéis dejado una huella imborrable en mí. Eternamente Gracias.

A todos los que componen Barranco Seco, esa gran familia, no encuentro suficientes palabras de agradecimiento para poder expresar como me habéis hecho sentir, cada día era un regalo por vuestra dedicación, pasión y valor humano.

A los protagonistas, los jugadores, a todos y cada uno de vosotros, gracias por creer en una idea, por esforzaros al máximo en una temporada tan exigente. He sido un gran afortunado por haber podido acompañaros en vuestra evolución y por todo lo que me habéis enseñado durante este camino. Me llevo mucho más de lo que os he podido dar, y siempre os estaré agradecido por cada experiencia, aprendizaje y momento compartido.

Y por supuesto, a la afición, inmensamente agradecido porque nos habéis empujado de manera incansable en casa y en cualquier escenario, por muy remoto que pareciera… Allí estabais animando a vuestra UD. Sin lugar a dudas, vuestra exigencia me ha hecho mejorar muchísimo a nivel profesional y he notado vuestro cariño y respeto cada vez que podía disfrutar del bonito Paseo de las Canteras.

Deseaba con todas mis fuerzas haber luchado hasta el último partido para alcanzar el objetivo con el que soñaba toda una isla. No ha sido posible, pero tengo la certeza y el orgullo de habernos vaciado en lograrlo, fieles a una identidad reconocible que hemos defendido con trabajo y convicción.

Me marcho con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con el orgullo de haber formado parte de este proyecto. Nunca podré olvidar la Virgen Del Pino, a mi amigo EJ (Elías), el gofio, las cholas o la guagua, sé perfectamente que he sido un gran privilegiado.

Deseo al club los mayores éxitos en el futuro y espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse.

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Gracias por todo'.