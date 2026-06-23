Helguera admite errores en los fichajes y hace las paces con Jesé: "Hizo un año magnífico"

Luis Helguera Bujía, director deportivo de la UD, asumió ayer errores en la política de fichajes en las últimas temporadas y analizó la complejidad en fichar un nueve. Además, valora de forma satisfactoria el rendimiento de Jesé Rodríguez, que hoy renueva con el club grancanario como uno de los grandes movimientos del nuevo ciclo -se suma a Sandro Ramírez y a Elías Romero en el ataque de De la Barrera-.

Hace unos días y en la previa al pulso de vuelta de las semifinales del playoff, el alto ejecutivo de la UD reprendía la conducta de Jesé con su cabreo. "Se equivocó". En esta 25-26, la relación entre el delantero y el director deportivo siempre ha estado bajo lupa. Pero para Helguera, se trata de "un bulo".

Helguera, en primer término, el pasado julio, / LA PROVINCIA / DLP

«Iker Bravo me pidió disculpas al término de la temporada [tras el final del playoff en La Rosaleda]. Me dijo que lo había intentado, a lo mejor no le pusimos el contexto ideal. En la dirección deportiva fallamos (...) McBurnie, aunque creo que aquí rindió bien, pues en otro club mejoró sus números [logró ascender con el Hull City en Wembley]. Pietro Immello fue dos veces máximo goleador en Italia en la segunda y Kaba mete goles en Bélgica. Loren también lo hace en Grecia. Claro que nos equivocamos, es nuestra responsabilidad. Siempre que damos un paso y un fichaje es de la mejor manera por el bien de la UD Las Palmas».

Plataforma de talento de gran valor

Desvela que han recibido el interés de la Juventus para promocionar sus valores en la UD. «Se está gestionando un modelo de club sostenible; estamos compitiendo bien y sacando jugadores. somos muy reconocibles, tuvimos la llamada de Juventus para ofrecernos jugadores, así como la Fiorentina o el Inter de Milan. Recibimos un montón de llamadas de equipos porque nos ven como una plataforma para desarrollar talento».

Cumbre por el futuro del Bichito

Aclara que lo del Bichito se resuelve en las próximas horas. Sergio Ruiz firma dos años más con uno opcional, mientras que Andrés Rodríguez adquiere un compromiso de cuatro. Idéntica cifra que Taisei Miyashiro, que jugará en la Isla hasta 2030. Enzo firmó por dos y Acimovic hasta junio de 2030.

Helguera habla de la enigmática salida de Lukovic -dejó el club enero y tras el viaje en Ferry a Ceuta-. «El chico tenía otra expectativa [ante la elevada competencia] pero creíamos en él. Pero también en Iker Bravo». Renovado cinco años más como director deportivo, felicita a Viera por la insignia de oro y brillantes y no veía su continuidad. «Estamos en otro plano».

Problemas con el nueve y ocasión para redimirse

Etiqueta a Herzog como un «líder» y recuerda que «hubo muchas críticas a Enrique y a Ale, a pesar de ser canterano». Reconoce dificultades para acertar con los delanteros y felicita a Jesé: «Hizo un año magnífico, estamos encantados con su rendimiento», determinó sobre el pichichi.

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"A veces, pensamos que el modelo del juego nos lleva a condenar posiciones", concretó Helguera.