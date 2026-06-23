Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche de San JuanTurista muerto asalto CanariasCarnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027Precio de la gasolina en CanariasLa lucha de un canario con ELADe la Barrera, nuevo entrenador UD Las PalmasMuertes por calor en Canarias
instagramlinkedin

Fichaje Gucci

Operación Bichito: Jesé renueva dos temporadas en la UD Las Palmas y quiere ser el nuevo Viera

El '10' firma hasta junio de 2028 y cuenta con un tercer año opcional. "Es uno los días más felices de mi vida", valora el pichichi, que estuvo acompañado en la firma de Ginés Carvajal. Aspira a ejercer de líder

Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez. / Angel Medina G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Alta galáctica para el ciclo De la Barrera. Ampliación Gucci. Jesé Rodríguez Ruiz firma hasta junio de 2028 con la UD Las Palmas y cuenta con un tercer año opcional por rendimiento. El presidente Ramírez ya avanzó ayer que el delantero grancanario de 33 años tendría el premio a su gran temporada.

Jesé Rodríguez, en La Rosaleda, tras quedar eliminados en el playoff.

Jesé Rodríguez, en La Rosaleda, tras quedar eliminados en el playoff. / LA PROVINCIA / DLP

Es un '2+1' para el pichichi de la temporada 25-26 con once dianas y que oposita a convertirse en uno de los jefes de la caseta. "Es uno de los días más felices de mi vida", determina el atacante grancanario, que ha cerrado el acuerdo en compañía de su agente Ginés Carvajal.

Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez. / Angel Medina G.

Además, el '10', muestra su satisfacción por la contratación del nuevo técnico Rubén de la Barrera -ayer fue su puesta de largo con una arenga de motivación y decibelios-. "El proyecto tiene buena pinta y el míster, también; me atrae su idea", incide el bicampeón de Europa con el Real Madrid y que ahora comanda el proyecto desde la veteranía y su personalidad junto a mimbres como Kirian, Sandro o Álex Suárez.

Noticias relacionadas y más

Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

Justicia salarial

Jesé percibía el mínimo en la categoría (60.000 euros) y ahora ve aumentado salario hasta volar al rango medio-alto. Once tantos y una aportación clave para colarse en el playoff y ser aclamado por el Gran Canaria. El partenón de Siete Palmas ya tiene a su pistolero galáctico, en un frente ofensivo en el que figuran Sandro y Elías Romero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
  2. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
  3. Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar más de medio millón de euros a la Sgae por derechos de autor de eventos culturales
  4. Cambio de ciclo y alivio en el abonado: García deja la UD Las Palmas para volar al RCD Mallorca
  5. La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
  6. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
  7. La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
  8. Carolina Darias sobre el cierre de la Dulcería Parrilla: «Es un comercio histórico, pero tiene que atenerse a la legalidad»

Operación Bichito: Jesé renueva dos temporadas en la UD Las Palmas y quiere ser el nuevo Viera

Cejudo y un sonado regreso a la UD: la mano derecha de Rubén de la Barrera que habla el idioma del fútbol canario

Cejudo y un sonado regreso a la UD: la mano derecha de Rubén de la Barrera que habla el idioma del fútbol canario

Ramírez: «¿Que De la Barrera no tiene currículum? Cuando Setién vino a la UD estaba en paro»

Ramírez: «¿Que De la Barrera no tiene currículum? Cuando Setién vino a la UD estaba en paro»

Helguera admite errores en los fichajes y hace las paces con Jesé: "Hizo un año magnífico"

Helguera admite errores en los fichajes y hace las paces con Jesé: "Hizo un año magnífico"

El adiós del bermellón García de la UD Las Palmas: "No olvidaré la Virgen del Pino, las cholas, el gofio o la guagua"

De la Barrera sube el volumen de la UD Las Palmas: "Quiero rock and roll en ataque y lo vamos a pasar bien"

De la Barrera sube el volumen de la UD Las Palmas: "Quiero rock and roll en ataque y lo vamos a pasar bien"

Sergio Ruiz y Andrés Rodríguez encabezan a la nueva UD Las Palmas

Sergio Ruiz y Andrés Rodríguez encabezan a la nueva UD Las Palmas

Ramírez suelta las bombas: Jesé renueva, compra a Miyashiro, firma a Sergio Ruiz y espera retener a Pedrola

Ramírez suelta las bombas: Jesé renueva, compra a Miyashiro, firma a Sergio Ruiz y espera retener a Pedrola
Tracking Pixel Contents