Fichaje Gucci
Operación Bichito: Jesé renueva dos temporadas en la UD Las Palmas y quiere ser el nuevo Viera
El '10' firma hasta junio de 2028 y cuenta con un tercer año opcional. "Es uno los días más felices de mi vida", valora el pichichi, que estuvo acompañado en la firma de Ginés Carvajal. Aspira a ejercer de líder
Alta galáctica para el ciclo De la Barrera. Ampliación Gucci. Jesé Rodríguez Ruiz firma hasta junio de 2028 con la UD Las Palmas y cuenta con un tercer año opcional por rendimiento. El presidente Ramírez ya avanzó ayer que el delantero grancanario de 33 años tendría el premio a su gran temporada.
Es un '2+1' para el pichichi de la temporada 25-26 con once dianas y que oposita a convertirse en uno de los jefes de la caseta. "Es uno de los días más felices de mi vida", determina el atacante grancanario, que ha cerrado el acuerdo en compañía de su agente Ginés Carvajal.
Además, el '10', muestra su satisfacción por la contratación del nuevo técnico Rubén de la Barrera -ayer fue su puesta de largo con una arenga de motivación y decibelios-. "El proyecto tiene buena pinta y el míster, también; me atrae su idea", incide el bicampeón de Europa con el Real Madrid y que ahora comanda el proyecto desde la veteranía y su personalidad junto a mimbres como Kirian, Sandro o Álex Suárez.
Justicia salarial
Jesé percibía el mínimo en la categoría (60.000 euros) y ahora ve aumentado salario hasta volar al rango medio-alto. Once tantos y una aportación clave para colarse en el playoff y ser aclamado por el Gran Canaria. El partenón de Siete Palmas ya tiene a su pistolero galáctico, en un frente ofensivo en el que figuran Sandro y Elías Romero.
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