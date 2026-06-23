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Estos son los tres primeros fichajes de la nueva UD Las Palmas para el proyecto 2026-27

Los primeros refuerzos confirmados son el centrocampista Sergio Ruiz, el defensa Andrés Rodríguez y el joven esloveno Mateo Acimovic, tres perfiles distintos que combinan experiencia, proyección y talento de futuro

La UD Las Palmas empieza a construir su nuevo proyecto para la temporada 2026-27

La UD Las Palmas empieza a construir su nuevo proyecto para la temporada 2026-27 / LA PROVINCIA / DLP

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Aarón Cabrera Artiles

La UD Las Palmas ha puesto en marcha su nuevo proyecto deportivo para la temporada 2026-27 y ya ha movido ficha en el mercado. El club amarillo ha cerrado tres incorporaciones que marcan el inicio de una nueva etapa con el objetivo de volver a pelear por el ascenso a Primera División.

Sergio Ruiz regresa para aportar equilibrio al centro del campo

Uno de los movimientos más destacados es el regreso de Sergio Ruiz, centrocampista cántabro de 31 años que ya conoce la casa tras su anterior etapa en la isla.

El jugador llega libre tras finalizar contrato con el Granada, donde ha sido un futbolista importante durante la última temporada con 35 partidos disputados entre Liga y Copa del Rey. Su perfil destaca por su capacidad para organizar el juego, su inteligencia táctica y su facilidad para dar estabilidad al centro del campo.

Fabio González posa junto a Sergio Ruiz, en esta pretemporada, en las instalaciones de Marbella.

Fabio González posa junto a Sergio Ruiz, durante una pretemporada, en las instalaciones de Marbella / LA PROVINCIA / DLP

Su regreso responde a una apuesta por un jugador con conocimiento del club y capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día.

Andrés Rodríguez, juventud y potencia para la defensa

Otra de las incorporaciones es la del central murciano Andrés Rodríguez, de 24 años, que firma un contrato de larga duración hasta 2030. Procede del Teruel, donde fue pieza clave en Primera RFEF la pasada campaña, acumulando 28 encuentros y dos goles. Su trayectoria incluye pasos por el Villarreal en categorías inferiores, además de equipos como el Cartagena B, Racing Murcia, Yeclano y Alcoyano.

Con 1,90 metros de altura, destaca por su fortaleza en el juego aéreo, su velocidad al corte y su capacidad para adaptarse también al lateral derecho, lo que le aporta versatilidad dentro de la defensa.

Mateo Acimovic, apuesta de futuro para el ataque

El tercer fichaje es el del esloveno Mateo Acimovic, de 18 años, una incorporación enfocada al futuro del club. Puede actuar tanto en banda como en posiciones interiores y destaca por su buena técnica y su capacidad para generar desequilibrio en el último tercio del campo. Su llegada encaja dentro de la estrategia del club de reforzar el talento joven con proyección.

Mateo Acimovic posa durante la sesión de fotos oficial del Olimpija.

Mateo Acimovic posa durante la sesión de fotos oficial del Olimpija. / NK Olimpija Ljubljana

Con estas tres incorporaciones, la UD Las Palmas comienza a dar forma a su plantilla para la próxima temporada, en la que el objetivo seguirá siendo competir por las posiciones de privilegio en la categoría. La dirección deportiva continúa trabajando en el mercado y no se descartan nuevas incorporaciones, especialmente en defensa y ataque, donde el club busca completar la plantilla con más efectivos.

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El nuevo proyecto amarillo ya está en marcha y estos tres fichajes son solo el primer paso de una planificación que aspira a volver a situar a la UD Las Palmas en la pelea por el ascenso.

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