El fútbol es otra cosa

En el fútbol profesional las decisiones suelen justificarse con números, pero no siempre se toman en función de ellos. La salida de Luis García de la UD Las Palmas es un buen ejemplo. Los 73 puntos logrados durante la temporada y la clasificación para el playoff podían sostener cualquier argumento a favor de su continuidad. Sin embargo, hubo un factor que terminó pesando más que cualquier estadística: la opinión de la afición.

El pulgar hacia abajo de la grada fue determinante. El runrún había sido constante durante gran parte del curso, y el presidente escuchó el sentir de los aficionados, entendiendo que el proyecto había llegado a un punto de difícil retorno. Más que protestas, hubo algo quizá más preocupante: indiferencia. Un club como la UD Las Palmas no podía permitirse afrontar una nueva campaña de abonados con una desconexión tan evidente entre el equipo y su gente y en ese contexto la renovación de Luis García era un riesgo difícil de asumir.

Porque el debate nunca estuvo realmente en los resultados, sino en las sensaciones. El fútbol que proponía el equipo no terminó de convencer a una afición acostumbrada históricamente a identificarse con una determinada manera de entender este deporte. Las Palmas competía, sumaba puntos y se mantenía arriba, pero rara vez lograba entusiasmar.

En su despedida, Luis García afirmó que había sido un privilegio formar parte de la historia del club. Y seguramente lo fue. Pero también es cierto que su paso por la entidad difícilmente dejará una huella profunda en la memoria colectiva del aficionado. No hubo ascenso, el objetivo que termina marcando cualquier balance, y tampoco se generó una conexión emocional entre el equipo y la grada. Aunque no toda la responsabilidad recaiga sobre el asturiano, la cantera tampoco ocupó el protagonismo que muchos esperaban en una institución que siempre ha presumido de mirar hacia abajo antes que hacia fuera.

Bastaba escuchar cualquier conversación en la calle, en los bares cercanos al estadio o en los corrillos del descanso en el palco, para comprobar que el nivel de satisfacción con el juego del equipo estaba lejos de ser el deseado. La sensación era compartida por buena parte del entorno amarillo.

Ahora esa etapa ya es pasado. Rubén de la Barrera es el nuevo entrenador de la UD Las Palmas y representa una apuesta distinta. Su llegada responde a la voluntad del club de abrir un nuevo ciclo, uno que aspire no solo a competir por el ascenso, sino también a recuperar una identidad futbolística más reconocible para la afición. Porque en Las Palmas no basta con ganar; también importa cómo se gana.

Luis Helguera vuelve a situarse en el centro de la planificación deportiva. El director deportivo ha sido una de las piezas clave en la construcción de los últimos proyectos, y el club vuelve a depositar en él, durante los próximos cinco años, la responsabilidad de marcar el camino. La elección de Rubén de la Barrera es también una declaración de intenciones.

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La UD Las Palmas ha optado por empezar de nuevo. No porque los números fueran insuficientes, sino porque entendió que existía una distancia demasiado grande entre el equipo y su gente. Ahora comienza un nuevo proyecto, con otro entrenador y otra idea. El reto sigue siendo el de siempre: devolver al club a la élite del fútbol español.