Así es el libro de estilo de Rubén de la Barrera: el balón como eje, proximidad con el futbolista y cintura para amoldarse a un plan B

Un entrenador con las ideas claras. Un perfil que encaja como anillo al dedo en la UD Las Palmas. Rubén de la Barrera va a liderar el proyecto de los insulares la próxima temporada tras la no continuidad de Luis García con un objetivo claro: volver a soñar con el retorno a Primera División. Para ello, el técnico coruñés cuenta con una serie de armas que le van a ayudar en esta etapa que arranca a partir del mes de julio, al menos así es como lo ven dos exjugadores que estuvieron a sus órdenes durante la primera etapa del estratega gallego al frente de la Cultural Leonesa.

El delantero catalán Benja y el extremo grancanario Aridai Cabrera, que también conocen la casa amarilla por haber pasado por la Isla en el curso 2013-14, así como entre las campañas 2019-20 y 2020-21, respectivamente, coincidieron con el preparador en su primera experiencia al frente del conjunto leonés. Por un lado, el ariete fue pieza clave del ascenso de los castellanoleoneses a Segunda en la temporada 2016-17, mientras que el atacante isleño jugó 19 partidos durante la primera parte de la 2017-18 con la Cultu antes de marcharse al Mallorca.

Un estilo definido

A la hora de definir el estilo de Rubén de la Barrera, Benja aclaraba que es un entrenador que siempre intenta ser «protagonista con el balón y llevar la iniciativa. La idea es crecer a través de la posesión. Cuando yo coincidí con él se había construido un equipo que se adaptaba a ello y la verdad es que nos fue muy bien; casi no perdimos partidos y conseguimos un ascenso que el club llevaba buscando muchos años. Asimismo, es un entrenador que encaja con el estilo de la UD y de sus jugadores; él te va a dar el juego ofensivo que tanto necesita este tipo de futbolista, sin olvidarnos de lo importante que es el aspecto defensivo, algo que creo que también trabaja bien, y en Segunda División es vital».

Benja, durante su etapa en la Cultural Leonesa. / C. Hernández

Ante esa cuestión, Aridai añadía que al gallego le gusta «empaparse mucho del fútbol. Le gusta tener la pelota, ser agresivo y dominar el choque desde el principio. Aun así, no sé qué estilo va a llevar exactamente a la Isla, pero conociéndolo un poco y por lo que pude trabajar con él, irá por ese camino. Además, creo que le va a ir bien por las plantillas que suele hacer cada verano la UD Las Palmas. Si le dan las piezas necesarias, puede caer de pie. Aquí, en la Isla, nos gusta mucho el fútbol de posesión y llevar el control, por lo que creo que puede encajar muy bien».

Un entrenador amoldable

Sin embargo, tal como explicaba Cabrera, es un técnico con la mente abierta más allá de su filosofía de juego y que se adapta a «muchos recursos. Todo va a depender de la plantilla que se quede cuando acabe el mercado, aunque el equipo ahora mismo tiene calidad. Si me pregunta a mí, sí me parece un entrenador que tiene un plan A y un plan B según el contexto de partido que se vaya encontrando».

El exdelantero, por su parte, comentaba que, a pesar de que la Segunda División es «una categoría exigente, en la que cualquier equipo hoy en día está muy trabajado, creo que Rubén tiene herramientas y experiencia como para adaptarse a cualquier tipo de contexto. Los equipos que han subido este año a Primera son aquellos que se han sabido adaptar a momentos determinados».

Cercanía con el futbolista

Dejando a un lado lo futbolístico, Benja remarcaba que Rubén de la Barrera es un entrenador «muy cercano y campechano, aunque también muy exigente. Siempre intenta sacarle lo máximo posible al jugador en todos los sentidos. Es cierto que yo lo pillé siendo un poco más joven, pero creo que una de sus principales virtudes es que sabe sacar provecho de cada uno de los futbolistas que están a su disposición».

Aridai Cabrera en su presentación con la Cultural Leonesa. / LP / DLP

En esa misma línea va Aridai, quien argumentaba que siempre intentaba «ayudar a los jugadores. Al final, el hecho de ser un entrenador joven hace que se una como uno más del grupo. Es un entrenador alegre y en ese aspecto creo que lo hace muy bien».

La experiencia y el trabajo de la cantera

Por último, Benja aseveraba que la falta de experiencia del gallego en la categoría —acumula 57 duelos en Segunda— no es algo que sea demasiado «influyente. Creo que en el tema del entrenador es diferente porque se ha visto en muchas ocasiones a entrenadores que igual no han tenido tanta experiencia y han conseguido grandes cosas. Rubén tiene unas ideas muy claras y pienso que puede funcionar. Después, en el mundo del fútbol, depende mucho de los detalles, pero espero que De la Barrera sea capaz de lograr ese ascenso que la afición tanto desea».

Además, en cuanto al tema del trabajo con los canteranos, Aridai Cabrera esgrimía que en su etapa en la Cultural no subían «muchos jugadores de la cantera. Con todo mi respeto, la cantera de la Cultural, que es donde coincidí con él, no es la cantera de Las Palmas. Yo creo que a Rubén, si un futbolista de la cantera está destacando, despuntando y puede aportar al primer equipo, no le va a temblar la mano a la hora de apostar por los jóvenes. Es un entrenador con mucha personalidad y estoy convencido de que tirará de la gente de la casa si están listos».