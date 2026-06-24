Viera, el Hijo de la UD Las Palmas que busca equipo: "Me voy muy feliz a un sitio tranquilo, alejado del ruido y la presión mediática"

Jonathan Viera Ramos, 295 duelos con la UD Las Palmas y 78 goles, recibió ayer la distinción de Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la mano de la alcaldesa Carolina Darias en el Auditorio Alfredo Kraus.

A sus 36 años, busca equipo para huir del "ruido y el estrés mediático" que genera su figura en la Isla tras cinco periplos y once temporadas con dos ascensos a Primera.

También analiza la renovación de Jesé y la llegada de De la Barrera. Acompañado de familiares y amigos, así como una nutrida representación de la UD, encabezada por el vicepresidente Nicolás Ortega, Viera confirma el final de su ciclo tras quedarse a las puertas de hacer historia con un tercer ascenso al ático del balón que no llegó. "Toca decir adiós y me voy feliz, muy feliz. No puedes ganarle al tiempo", valora en presencia de su hijo Enzo y su esposa Estefanía.

Viera, junto a su mujer Estefanía y su hijo Enzo, ayer, en el Auditorio Alfredo Kraus. / LA PROVINCIA / DLP

Como si fuese un ascenso y ante toda su familia como su madre o abuela. ¿Qué siente al recibir esta distinción de Hijo Predilecto de Las Palmas? ¿Qué representa?

Pues muy contento, después de tantos años que te den este reconocimiento, conforma todo un orgullo. Solo puedo decir gracias. Es un reconocimiento muy importante a todo lo que hemos vivido en la UD. Y es un día de muchas emociones, pero sobre todo tremendamente feliz.

Viera, en el estrado del Auditorio, recibe el aplauso de la alcaldesa Darias y de los asistentes. / ANDRES CRUZ

¿Su adiós de la UD es definitivo o hay un 0,0001 % de opciones de continuidad por el ascenso?

Sí, ya lo hablé con el presidente Miguel Ángel Ramírez y con todo el mundo. Esto ya se cerró y la decisión se tomó hace un tiempo, no la tomas en una tarde. Hablé con el 'presi' hace tres meses y creí que el ciclo en la UD Las Palmas ya se había terminado. Es el momento de apostar por la nueva generación, es el momento de otros jugadores pero estoy muy feliz. Ahora estoy en un momento de paz y de enorme felicidad por todo lo que he vivido. Es el instante preciso de dejar paso y pensar en mi futuro, porque le aseguro que vienen 'cositas' muy buenas.

Viera posa con su familia, anoche, en el Auditorio Alfredo Kraus. / LA PROVINCIA / DLP

¿Convertir el Arucas en un nuevo Tamaraceite, invertir en el mundo del pádel o jugar en Estados Unidos? ¿México? ¿Qué desafío tiene en mente?

Voy a seguir jugando, eso lo tengo claro. Mínimo un año más y estamos mirando qué es lo que podemos hacer. Quiero ir a un sitio tranquilo y estar relajado con la familia. Disfrutar del fútbol con mayúsculas y ahí estamos, analizando todas las opciones y mirando con calma con mi agente [Iván Cristovinho]. Un equipo y un destino sin tanta presión mediática, sin tanto ruido, sin tanto estrés...Sin tanto follón mediático que se ha generado estos años con mi paso por la UD en las diferentes etapas con mi figura. Fue una lástima no poder irme con el tercer ascenso a Primera con Las Palmas [eliminación ante el Málaga en la vuelta de la semis de la promoción], pero estoy muy contento con mi trayectoria y todo lo que llevamos encima.

¿Qué le parece la renovación de Jesé?

Pues no sé si habrá renovado...

Viera, junto a Nicolás Ortega, Francisco Ramírez, Juan Naranjo, Jeser Cárdenes o su gran amigo Suso. / LA PROVINCIA / DLP

Sí, ya tiene dos años más con uno opcional.

Me alegro mucho, es un grandísimo jugador. Le deseo lo mejor porque se lo merece. Acabó la temporada a un grandísimo nivel con los once goles que logró, y creo que todavía puede dar mucho más. No tiene límites, lo conozco muy bien y puede aportar muchísimo al nuevo proyecto en esta mezcla de juventud y veteranía con jugadores como él, Sandro...

¿Qué le parece la contratación de Rubén de la Barrera?

Pues no lo conozco, solo de las veces que nos hemos enfrentado. Desearle la mejor de las suertes, porque será la de todos.Estaré muy pendiente de lo que pase con Las Palmas y en esta ocasión, pues desde la distancia.

Usted se va y la UD renueva cinco años a Helguera. ¿Cree que ha perdido el pulso?

Yo no tengo ningún pulso con nadie, mi etapa terminó y ahora toca disfrutar de la familia y de todos mis amigos. Esta profesión exige muchos sacrificios, y solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me ha tocó vivir en la UD.

¿Y encima la insignia de oro y brillantes de la UD? ¿Ya solo le falta ser entrenador?

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Poco puedo decir, muy agradecido y muy feliz. Quiero jugar y darles las gracias a todos. Al club, a la afición y hasta aquí hemos llegado. No le puedes ganar al tiempo.