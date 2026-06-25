Así es la 'Generación Pezzolesi' que aterriza en el primer equipo de la UD Las Palmas

La Generación Pezzolesi, analizada por alguien que la conoce a la perfección. La nueva camada de canteranos de la UD Las Palmas, vista desde el prisma de alguien que ha visto a la mayoría crecer. La entidad ha vuelto a apostar fuerte por la gente de la casa después del varapalo que supuso no conseguir el ascenso tras caer eliminada en las semifinales de la promoción a Primera a manos de un Málaga cargado de jugadores criados en su base. Por ello, Raúl Martín, extécnico del filial amarillo en Segunda RFEF esta pasada temporada hasta la antepenúltima jornada, desgrana ampliamente a los doce nombres que van a estar presentes durante este verano en la pretemporada del primer equipo insular.

La docena de platanitos que trabajarán a las órdenes de Rubén de la Barrera, el nuevo preparador del cuadro grancanario, se divide en dos grupos: los que solo se sumarán al trabajo estival y los que sí estarán en dinámica de primera plantilla hasta junio. En ese segundo grupo se encuentran Valentín Pezzolesi, que repite del año pasado; Iván Medina, quien debutó con el primer equipo en la ida de las semifinales del playoff de ascenso; Carlos Navarro, que tuvo sus primeros minutos con los mayores en el partido de Copa del Rey ante el Extremadura; Rafa Cruz, una de las joyas del juvenil; y Elías Romero, el máximo goleador de esta pasada temporada en Las Palmas Atlético.

Capacidad atlética y un cerebro

Raúl Martín comenzaba hablando sobre el hombre que más minutos ha disputado con el primer equipo el pasado curso (117 entre liga, Copa y playoffs), que no es otro que Pezzolesi. El hispano-argentino de 19 años nacido en Tenerife es, desde el punto de vista del anterior preparador del filial isleño, un lateral derecho con «mucho recorrido y bastante potente. Cuenta con unas condiciones físicas muy altas, es fuerte a la hora de defender y cuerpea bien. Se incorpora con criterio a la zona de ataque y tiene una alta efectividad en acciones ofensivas; además, creo que técnicamente ha mejorado mucho este año. Su principal virtud es el apartado físico».

Si el tinerfeño pone el músculo, para el preparador grancanario el centrocampista teldense de 22 años Iván Medina aporta la «inteligencia en el juego. Iván es un cerebro. Este año retrasamos su posición para que fuera más un ocho que un diez. Es un centrocampista que ve bien los espacios y es capaz de sacar bien el balón, más allá de que sus condiciones técnicas son muy buenas y que a nivel táctico entiende todo lo que pasa a su alrededor. Tiene una visión de juego muy alta y un buen último pase. Es un perfil muy de lo que ha sido siempre la UD».

Un Mika Mármol de Valencia, un ariete vertical y un juvenil atrevido

En cuanto a Carlos Navarro, el central valenciano de 22 años, Martín lo comparaba con «Mika Mármol por ser zurdo y bueno tanto en la conducción como en el desplazamiento. De hecho, en mi opinión, este año ha mejorado mucho su capacidad a la hora de romper líneas en conducción; también va bien de cabeza. Es bastante estable en el aspecto defensivo, aunque tiene que mejorar algunas cosas. Quizás le falte una pizca de velocidad en distancias cortas, pero lo mejorará». Por otro lado, a la hora de hablar del delantero almeriense también de 22 años Elías Romero, el técnico isleño aseveraba que es un «perreta, como se suele decir; siempre está encima de cualquier jugador y es un delantero que presiona. Le gusta siempre estar haciendo cosas y no quedarse aislado. Va bien a los espacios, es muy vertical y de acciones cortas. Sabe reconocer bien los espacios y eso es positivo ante defensas que tiendan a presionar arriba».

En ese sentido, sobre el más joven de los que subirán al primer equipo amarillo, el extremo grancanario de 16 años Rafa Cruz, Raúl exponía que es un chico que siempre va a «buscar al rival y es muy atrevido, pero también juega dispuesto a buscar lo que el entrenador propone. Le gusta pisar área y buscar portería pese a que le pueda faltar algún regate en momentos determinados, aunque los acabará encontrando».

Los siete de la pretemporada

Por otro lado, Raúl Martín también analizó a los otros siete futbolistas de la casa que trabajarán a las órdenes de Rubén de la Barrera a lo largo de la pretemporada con el resto de los jugadores del primer equipo. Uno de ellos es el grancanario de 23 años Jerobe Cáceres, al que considera un «gran jugador en salida de balón y que aporta versatilidad al juego del equipo; además, tiene gol». Acerca del barcelonés Víctor Villote, de 21 años, argumentaba que es un futbolista que se «asemeja más a un carrilero. Tiene pausa y en los últimos meses mejoró su último pase. Le costó un poco al principio, pero supo irse adaptando a todo lo que le pedimos. Tiene la cabeza bien amueblada». Además, del grancanario de 21 años Kirian Ramírez aseveraba que encaja en el perfil de «ocho o diez que abarca muchísimo campo. Me recuerda un poco a Javi Muñoz, que estuvo en el primer equipo de la UD en Primera. Tiene buen disparo, es zurdo y se sacrifica por el equipo; ha sido una sorpresa para nosotros».

Asimismo, del guardameta grancanario Álvaro Killiane (21 años), el expreparador de la base esgrimía que «tiene un aura especial que salva al equipo en momentos calientes. Tiene buen pie y este año ha mejorado con su pierna menos hábil; es un líder». También exponía que Arturo Rodríguez sabe lo que es debutar en Primera con Las Palmas. Para el estratega, el barcelonés de 19 años es un perfil de extremo al que le gusta «jugar a pierna cambiada y posee un buen disparo. En su época de juvenil marcó muchos goles. Le gusta mucho aprender y es de los que siempre escucha al entrenador. Esta puede ser su temporada». Sobre el tinerfeño Sergio Viera, de 21 años, remarcaba que es un «futbolista que ha tenido problemas con las lesiones, pero se complementa bien con las coberturas defensivas, es solvente, saca bien el balón y se parece un poco a Kirian Rodríguez cuando jugaba algo más retrasado. También creo que puede ser una de las sorpresas».

Aimar, el arquetipo de mediapunta grancanario

Por último, Raúl Martín definía que Aimar Domínguez, el jugador de La Isleta de solo 19 años que ha sido una de las sensaciones del juvenil amarillo este curso, es el tipo de mediapunta «típico de Gran Canaria: centro de gravedad bajo, que lee bien el juego entre líneas y con buena visión. Tiene gol y bastantes recursos. Es dinámico y sabe desatascar bien a sus equipos».