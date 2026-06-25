Ya hay fecha para el regreso de la UD Las Palmas: así será la pretemporada del nuevo proyecto de Rubén de la Barrera
El equipo amarillo realizará una concentración en Marbella entre el 20 y el 31 de julio, disputando cuatro amistosos como parte de su pretemporada
La maquinaria amarilla ya ha empezado a rodar y, junto a las nuevas incorporaciones, la UD Las Palmas ya conoce la hoja de ruta de su pretemporada. El conjunto amarillo iniciará oficialmente la preparación del curso 2026-27 el próximo 13 de julio en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, aunque la actividad comenzará unos días antes con los habituales reconocimientos médicos.
Los jugadores pasarán las pruebas médicas desde el 6 de julio
Antes de saltar al césped, la plantilla está citada de manera escalonada a partir del 6 de julio para someterse a las pruebas médicas en Hospitales Perpetuo Socorro, un trámite habitual antes del inicio de cada temporada. Será una primera toma de contacto para un equipo que afronta una nueva etapa bajo la dirección de Rubén de la Barrera y que tendrá como gran objetivo regresar a Primera División.
Barranco Seco, Marbella y cuatro amistosos
El 13 de julio arrancarán los entrenamientos en las instalaciones de Barranco Seco, donde el técnico gallego comenzará a implantar su idea de juego y a trabajar con las nuevas incorporaciones del proyecto amarillo.
La parte más intensa de la preparación llegará entre el 20 y el 31 de julio. Durante esos once días, la expedición amarilla se trasladará a Marbella para realizar una concentración de pretemporada y disputar un total de cuatro encuentros amistosos, cuyos rivales y horarios serán anunciados por el club en los próximos días.
Un torneo antes del inicio de LaLiga
La preparación veraniega concluirá con la participación de la UD Las Palmas en un torneo que se celebrará entre el 7 y el 9 de agosto y que servirá como última prueba antes del inicio de la competición oficial.
La entidad amarilla irá desvelando próximamente los detalles de los encuentros amistosos y del torneo de verano, en una pretemporada que marcará el comienzo de la era de Rubén de la Barrera en el banquillo amarillo y el primer paso de un proyecto que volverá a mirar de frente al ascenso a Primera División.
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