Hay Taisei Miyashiro para rato: la UD Las Palmas paga 1,8 millones de euros y el japonés se queda en la Isla hasta 2030

Hay Taisei Miyashiro para rato en la UD Las Palmas. El conjunto amarillo ha hecho oficial la adquisición del futbolista japonés de 26 años e informó que vestirá la elástica grancanaria hasta 2030. El extremo derecho llegó a la Isla durante el pasado mercado de invierno cedido desde el Vissel Kobe con una opción de compra de 1,8 millones de euros que la entidad insular ha ejercido para quedarse con sus derechos federativos.

El jugador se convirtió rápidamente en uno de los preferidos por la grada y su desempeño ha sido provechoso. Aunque le costó un poco dar el paso definitivo para asentarse, pronto encontró su sitio en el esquema de Luis García y se destapó con cuatro goles y dos asistencias en los 19 encuentros que disputó entre la liga regular y el playoff de ascenso en el que los grancanarios cayeron ante el Málaga.

Dinamita para Rubén de la Barrera

Con esta reincorporación, la UD cuenta ahora mismo con un potencial ofensivo más que interesante para la próxima temporada, ya que, además de Miyashiro, ha renovado a Jesé Rodríguez —dos años más con un tercero opcional—, pichichi amarillo el curso pasado con once dianas, y siguen con contrato figuras muy relevantes como Ale García, que anotó siete goles, o un Manu Fuster que acumuló siete tantos y 12 asistencias.

Con estos nombres, más la intención de firmar otros dos delanteros y a un Estanis Pedrola que dejó gran sabor de boca también tras su paso por la entidad, Rubén de la Barrera va a contar con dinamita para su proyecto en la Isla, cuyo objetivo será regresar a Las Palmas a Primera.