Enzo Loiodice prolonga su vínculo con la UD Las Palmas dos temporadas más, con una opcional, consolidando su continuidad en un club al que ha aportado equilibrio, pausa y sentido en el centro del campo. La recuperación de su inoportuna lesión de tobillo va quedando atrás, y el mediocentro francés seguirá siendo una de las piezas sobre las que se articulará el juego amarillo bajo la dirección de Rubén de la Barrera.

La historia dice que Leonardo da Vinci no solo dejó una obra maestra como La Mona Lisa; también enseñó a mirarla. En el fútbol ocurre algo parecido con esos jugadores que no siempre ocupan titulares ni alimentan portadas, pero cuya influencia sostiene la estructura invisible del equipo. En el Estadio de Gran Canaria, ese tipo de arte se reconoce en la figura de Enzo Loiodice: un centrocampista cuyo juego tiene algo de contemplación, como si cada pase estuviera expuesto en una sala silenciosa del Louvre.

La historia de la UD Las Palmas ya había empezado a escribirse en francés mucho antes de su llegada. En 1951 aterrizó en el club el primer extranjero de su plantilla, Jean Luciano, mediocentro creativo procedente del Real Madrid que dejó huella durante dos temporadas. Desde entonces, el acento francés ha aparecido de forma intermitente en el relato amarillo, siempre asociado a una cierta elegancia en el trato del balón.

Loiodice encarna esa misma estirpe de futbolistas que parecen dialogar en voz baja con el juego. No acelera lo innecesario: lo ordena. No fuerza la jugada: la limpia. Cada control es una pausa medida; cada giro, una decisión que reduce el ruido del partido y devuelve claridad al equipo. Su impacto no siempre se mide en cifras, sino en la manera en que el balón encuentra continuidad a través de él.

En su trayectoria reciente se ha consolidado como un futbolista maduro, capaz de convivir con todos los estados del oficio: la titularidad, la rotación y también la espera. Sin estridencias, ha sostenido su lugar desde la constancia y la comprensión del juego, convirtiéndose en un perfil útil para cualquier estructura que necesite orden en medio campo.

Más que un jugador, Loiodice representa una forma de estar. Discreto fuera del campo, vinculado a la vida cotidiana de la isla, ha construido una relación serena con el entorno. Ama Gran Canaria, pero su ambición deportiva sigue mirando hacia escenarios mayores. Aun así, su decisión de continuar prolonga una idea de estabilidad que el club valora especialmente en un contexto de reconstrucción.

Con su renovación, la UD Las Palmas asegura continuidad en una pieza que no siempre se ve, pero siempre se nota. Porque hay futbolistas que dejan detalles más llamativos, y otros que dejan una certeza más difícil de explicar: la de que, durante su tiempo en el campo, el balón estuvo exactamente donde debía estar.