Pimienta y Luis García, enemigos íntimos para la UD Las Palmas en el nuevo curso

El morbo está servido. La nueva UD Las Palmas de Rubén de la Barrera va a tener dos citas con morbo y cargadas de emotividad en la próxima campaña que ya asoma en el horizonte. Concretamente las que enfrentará al conjunto grancanario con el Mallorca de Luis García y, a falta de confirmación oficial, que en el Almería sea Xavier García Pimienta el encargado de relevar a Rubi al frente del banquillo nazarí.

El catalán, el último técnico que fue capaz de conducir a la nave amarilla hasta la tierra prometida de LaLiga EA Sports, era uno de los grandes favoritos de la afición para sustituir a Luis García, tras la espantada protagonizada por el asturiano para suplir a Martín Demichelis en el cuadro mallorquinista.

Nueva oportunidad para 'Pimi'

Pimienta retorna al ruedo tras su experiencia fallida en el Sevilla FC, que provocó su despido el 13 de abril de 2025. Desde ese momento, el entrenador catalán permaneció sin equipo a pesar de los rumores que le situaban en la órbita del fútbol árabe e incluso como posible reemplazo de Míchel en el banquillo del Girona.

El azar ha querido que la próxima temporada ambos técnicos desafíen el proyecto de Rubén de la Barrera al frente de un banquillo en el que ambos pudieron comprobar en el pasado que en la Isla no basta con ganar para ganarse a la afición.