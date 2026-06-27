La UD Las Palmas, el segundo club más aplicado de LaLiga Hypermotion con cuatro fichajes cerrados

En plena cuenta atrás hacia el estreno oficial de Rubén de la Barrera como nuevo jefe del banquillo de la UD Las Palmas, que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco el próximo 13 de julio, el director deportivo, Luis Helguera, puede presumir de ser uno de los directivos más aplicados de LaLiga Hypermotion. Cuatro fichajes atados ya para contentar al estratega coruñés. Tres caras nuevas, con respecto a la temporada anterior, son las que presenta el ejecutivo cántabro. El central Andrés Rodríguez, procedente del Teruel; la del centrocampista Sergio Ruiz, fichado del Granada; y la del extremo esloveno Mateo Acimovic, que viene del NK Olimpija Ljubljana. A ellas se suma la compra al Vissel Kobe de los derechos federativos del nipón Taisey Miyashiro, el mejor de los fichajes amarillos durante el último mercado invernal.

El club también atendió a la demanda de la afición cerrando la renovación de Jesé Rodríguez, ganada a pulso por el Bichito merced a sus 11 dianas la pasada temporada, además de recuperar de sus cesiones a Adam Arvelo, Ivan Cédric y Aboubacar Bassinga, que intentarán convencer al nuevo entrenador durante la pretemporada después de ser descartados por Luis García.

Los canteranos Valentín Pezzolesi, Iván Medina y Carlos Navarro contarán además con ficha del primer equipo en un intento de devolver la importancia a los canteranos que se perdió durante la estancia del técnico asturiano en el banquillo isleño.

Tras la estela cordobesa

Los cuatro fichajes cerrados por Helguera solo son superados de momento por las cinco incorporaciones del Córdoba -Unai Sabroso (Rayo B), Adnane Ghailan (CE Europa), Jacobo Martí (Mérida), Dani Tasende (Zaragoza) y Egoitz Muiñoz (Alavés)-.

Con cuatro incorporaciones, las mismas que los amarillos, se encuentran a estas alturas del mercado veraniego el Oviedo -Aishar Ahmed (Ceuta), Jacobo González (Córdoba), Pablo Sáenz (Granada) y Youness Lachhab (Ceuta)-, y el Almería -Miguel de la Fuente (Leganés), Brian Cipenga (Castellón), Quim Junyent (Barça juvenil) y Jorge Pulido (Huesca)-.

Siete equipos sin estrenarse en el mercado

Entre los más perezosos a la hora de cerrar nuevas caras para la próxima temporada en Segunda División destacan siete equipos que todavía no han cerrado ningún fichaje. En esta situación se encuentra el recién descendido Mallorca, que ha dado la baja a diez futbolistas de la plantilla del curso pasado, pero que recupera a tres jugadores cedidos -Daniel Luna (Huesca), Marc Domènech (Ceuta) y Cyle Clarín (Southampton)-.

En la misma línea, el Burgos tampoco ha realizado ninguna nueva incorporación, a pesar de dar la baja a seis jugadores, aunque a diferencia de los mallorquines tampoco ha recuperado a ningún jugador cedido. Pocos movimientos también en el Eibar, que a pesar de no haber cerrado a ningún fichaje, recupera a cuatro jugadores cedidos, al tiempo que sufre dos bajas respecto al pasado curso.

Por su parte, tanto el Andorra como el Granada no han fichado ningún jugador de momento y ambos han dado la baja a 14 con respecto al curso pasado. En el caso del equipo del Principado recuperan a nueve cedidos, mientras que los nazarís hacen lo propio con tres futbolistas que podrían darle un salto de calidad al equipo en el caso de que se mantengan en la plantilla para la próxima campaña -Martin Hongla (Aris Salónica), Stoichkov (Dépor) y Gerard Gumbao (Rayo Vallecano)-.

Tampoco se ha movido el Cádiz en este mercado de fichajes, aunque recupera a siete efectivos a préstamo; por contra, pierde a una decena de futbolistas de la última temporada. Finalmente, el recién ascendido Sabadell recupera a tres cedidos y le ha dado la baja a cuatro. Por último, en la isla vecina, el Tenerife únicamente ha fichado a Martin Pecar, ariete del NK Bravo. Como era de prever, a las puertas de julio, el mercado se mueve poco, hasta que los clubs vayan tomando posiciones.